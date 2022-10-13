الخميس 13 أكتوبر 2022
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

منوعات

تعرف على موضة شتاء 2022.. أبرزها المعاطف والتنورة الشتوية

صورة ارشيفيه
صورة ارشيفيه
ads

تسعي العديد من الفتيات لاختيار ملابس الشتاء بما يتوافق مع موضة هذا العام، وبالتزامن مع دخولنا لهذا الفصل نرى أن هناك العديد من القطع الخاصه بالشتاء تواكب الموضة من بينها التنورة الشتوية الكتان بألوانها المختلفة وكذلك المعطف الطويل وغيرها من القطع التي تعتبر موضة شتاء 2022 والحديث السابق وفقا لموقع “mirror”.

موضة شتاء 2022

وأكد الموقع أن هناك المزيد من القطع الشتوية لابد أن يحتوي عليها الدولاب الخاص بكي من بينها البنطلون الجلد خاصة الأسود منه، وكذلك المعطف القصير بالإضافة إلى السترة القصيرة الشتوية بكم مع الجاكيت الجلد.

images (30)

وفيما يخص تنسيق أكثر قطعه تريندي لهذا العام وهي الجاكيت الجلد نرى أن هناك عدة طرق لتنسيقها من بينها ارتداء الجاكيت الجلد القصير مع البنطلون الجلد أو ارتداؤه مع البوت الطويل والبنطلون الجينز أو يمكنك ارتداؤه مع سترة قصيرة بألوان مختلفه، مع الاكسسوارات الرقيقه كالحلق والسلسله سواء الذهبي أو الفضي.

images (29)

وهناك قطعة أساسية ايضا تخص الشتاء وهي المعطف سواء كان قصير أو طويل فالمعاطف تعتبر من القطع الأساسية للشتاء ويمكن ارتداؤها مع البنطلون الجلد أو الجينز مع الحذاء الطويل فهذا اللوك يعطي أناقه لا مثيل لها.

الأحمر والأسود يسيطران.. أزياء تربعت على عرش موضة خريف وشتاء 2022- 2023

الفساتين الكاروهات الطويلة.. موضة شتاء 2023 للمحجبات

بلوجر موضة يوضح قواعد مشاركة الزوجين نفس الملابس

«موضة مصرية انتقلت لأوروبا».. تقرير بريطاني يكشف سر عقد اللؤلؤ للملكة إليزابيث

ألوان موضة شتاء 2022

أما اللون الذي يعبر عن الشتاء نجد الأحمر فهو لون نابض بالحياة يمكن ارتداؤه بطرق مختلفه من بينها مع بنطلون وقميص أسود، أو مع تنورة وقميص ولكن لا تنسي ارتداء الحزام لإبراز خصرك واعطاء أناقه للمظهر النهائي.

images (27)

ومن أبرز الألوان ايضا التي تصدرت موضة الشتاء 2022 الألوان الترابية كالبني أو الأحمر الداكن وكذلك الألوان النبيتي ودرجات البني جمعيها وليس كما يعتقد العديد من الأشخاص أن الشتاء للألوان الغامقه بل أنه محب للألوان الحيوية جميعها لذا من الممكن ارتداء الألوان الأزرق والأحمر الفاتح وغيرها.

بالشتاء الكتان بألوانها المختلفة الجاكيت الجلد مع البوت الطويل قطعة أساسية موضة شتاء 2022 ألوان موضة شتاء 2022

رئيس التحرير

وائل لطفي

مدرسة الوطنية المصرية

الأكثر قراءة

رسوم العمرة للمصريين عبر بوابة العمرة المصرية بعد حجز تأشيرة منصة نسك

رابط التسجيل في منصة نسك الإلكترونية 1444 لحجز باقة العمرة بـ4400 جنيه

COP 27.. موعد مؤتمر المناخ شرم الشيخ 2022 ورابط التسجيل للحضور

المتهم بقتل طفل زوجته: «كنت بأدبه ونبهت عليه ميلعبش بالكمبيوتر»

عقب تكليفه بتشكيل الحكومة.. من هو محمد السوداني رئيس الوزراء العراقي الجديد؟

بارزاني يدعو رشيد للحفاظ على الحقوق الدستورية لجميع العراقيين

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد عبدالعزيز

في ذكرى شوقي وشوشة.. يبقى الشعر ديوان العرب

فهمي عبدالسلام

مذكرات سيد مرعى.. فصول مهمة من السياسة المصرية فى ثلاثة عهود

د. محمد عفيفي

الاستعمار والحداثة «1-2»

ماجد حبته

مصر.. كازاخستان

أحمد الصغير

المتحدة للخدمات الإعلامية.. شكرًا لبدء معركة الهوية!

محمد حسن حمادة

عندما دخلت البيجامة الكاستور التاريخ بسبب نصر أكتوبر

مؤمن المحمدي

سواق الأتوبيس

عبد الرحيم طايع

أن تكون ثقيلا في عالم خف

صور

انتخابات نقابة المهن الموسيقية

مباراة فوز الزمالك على فلامبو البورندى فى دورى أبطال أفريقيا

مباراة الأهلى واتحاد المنستيرى فى دورى أبطال أفريقيا

محطة تل أبيب

المزيد

الكنيست يناقش اتفاق ترسيم الحدود البحرية بين إسرائيل ولبنان

نص اتفاق ترسيم الحدود بين إسرائيل ولبنان: التزام بحري وتفاوض بري محتمل (وثائق)

إسرائيل: الكابينت يدعم اتفاق ترسيم الحدود البحرية مع لبنان.. وشاكيد تمتنع