تعرف على موضة شتاء 2022.. أبرزها المعاطف والتنورة الشتوية

تسعي العديد من الفتيات لاختيار ملابس الشتاء بما يتوافق مع موضة هذا العام، وبالتزامن مع دخولنا لهذا الفصل نرى أن هناك العديد من القطع الخاصه بالشتاء تواكب الموضة من بينها التنورة الشتوية الكتان بألوانها المختلفة وكذلك المعطف الطويل وغيرها من القطع التي تعتبر موضة شتاء 2022 والحديث السابق وفقا لموقع “mirror”.

موضة شتاء 2022

وأكد الموقع أن هناك المزيد من القطع الشتوية لابد أن يحتوي عليها الدولاب الخاص بكي من بينها البنطلون الجلد خاصة الأسود منه، وكذلك المعطف القصير بالإضافة إلى السترة القصيرة الشتوية بكم مع الجاكيت الجلد.

وفيما يخص تنسيق أكثر قطعه تريندي لهذا العام وهي الجاكيت الجلد نرى أن هناك عدة طرق لتنسيقها من بينها ارتداء الجاكيت الجلد القصير مع البنطلون الجلد أو ارتداؤه مع البوت الطويل والبنطلون الجينز أو يمكنك ارتداؤه مع سترة قصيرة بألوان مختلفه، مع الاكسسوارات الرقيقه كالحلق والسلسله سواء الذهبي أو الفضي.

وهناك قطعة أساسية ايضا تخص الشتاء وهي المعطف سواء كان قصير أو طويل فالمعاطف تعتبر من القطع الأساسية للشتاء ويمكن ارتداؤها مع البنطلون الجلد أو الجينز مع الحذاء الطويل فهذا اللوك يعطي أناقه لا مثيل لها.

ألوان موضة شتاء 2022

أما اللون الذي يعبر عن الشتاء نجد الأحمر فهو لون نابض بالحياة يمكن ارتداؤه بطرق مختلفه من بينها مع بنطلون وقميص أسود، أو مع تنورة وقميص ولكن لا تنسي ارتداء الحزام لإبراز خصرك واعطاء أناقه للمظهر النهائي.

ومن أبرز الألوان ايضا التي تصدرت موضة الشتاء 2022 الألوان الترابية كالبني أو الأحمر الداكن وكذلك الألوان النبيتي ودرجات البني جمعيها وليس كما يعتقد العديد من الأشخاص أن الشتاء للألوان الغامقه بل أنه محب للألوان الحيوية جميعها لذا من الممكن ارتداء الألوان الأزرق والأحمر الفاتح وغيرها.