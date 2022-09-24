السبت 24 سبتمبر 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

منوعات

بلوجر موضة يوضح قواعد مشاركة الزوجين نفس الملابس

صورة ارشيفيه
صورة ارشيفيه
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انتشر في الآونة الاخيرة ترند مشاركة الزوجين ارتداء ملابس موحدة في التصميم أو الألوان، وهناك عدة قواعد يجب اتباعها لظهور الثنائي بشكل جيد في الصور لالتقاط لحظات لا تنسى، وهذه القواعد تحددها البلوجر سندس حمد وأحمد قيم، إذ اعتبرا أنها تزيد من لحظات السعادة بين الزوجين. 

  • هناك أربعة عوامل أساسية في اختيار ملابس متطابقة للشريكين، وهي: نوع البشرة "داكنة أم فاتحة"، شكل الجسم، عمر الزوج والزوجة، شخصيتهما "جريئة أم هادئة".
  • وفيما يخص القواعد لأصحاب البشرة الفاتحة فتخصص لهم ملابس باللون الغامق لإبراز ملامحهم، والعكس بالنسبة لأصحاب البشرة الغامقة، إذ يجب عليهم ارتداء ملابس ذات لون فاتح.
  • اختيار الزوجين ملابس مماثلة يخلق نوعاً من التشارك بينهما، كما يعمل على زيادة الروابط، بالإضافة إلى افتخار الزوج بذوق زوجته في اختيار ملابسه.
  • الألوان التي تليق للطرفين، ويفضل أن يكون الاختيار بسيطاً باللون الأبيض أو السكري أو الأحمر أو الأصفر أو الكاروهات، الأزرق وغيرها من الألوان الهادئة التي يمكن أن يتشارك فيها الطرفان وتناسبهما.
  • الملابس المناسبة لفصل الصيف ألوان الباستيل الهادئة، أما فصل الشتاء فله الألوان ذات الدرجات الحادة كالأسود والأبيض والأزرق الداكن، واختيار فصل الربيع لا بد أن تكون الألوان الميالة للدرجات الصفراء والبرتقالية والتي تعطي هيئة عصرية وشبابية، ولفصل الخريف ألوان معينة أيضا وهي الدافئة فهي الأنسب كألوان القهوة والبيج والسكري.
  • ويفضل عدم وجود نسبة عالية من القطن في القماش كي لا يتعرض للكرمشة، أما إذا كان للرحلات أو نهاية الأسبوع فيفضل أن يكون الاختيار «كاجوال».
ملابس مماثلة بالنسبة للزوجين التقارب بين اطراف العائلة داكنة أم فاتحة اختيار الزوجين للطرفان

رئيس التحرير

وائل لطفي

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