194 يوما دراسيا.. اعرف خريطة العام الدراسي الجديد 2023

يتصدر البحث عن خريطة العام الدراسي الجديد 2023 محركات البحث العالمية جوجل وتويتر، حيث أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني عن الخطة الزمنية للعام الدراسي 2023 للمدارس، موضحة أن موعد بدء الدراسة 2023 للمدارس يوم السبت الموافق الأول من أكتوبر 2022، فيما ستكون الدراسة يوم الأحد القادم الموافق 18 سبتمبر بالنسبة للمدارس الدولية.

الخطة الزمنية للعام الدراسي 2022-2023

يذكر أن موعد بدء الدراسة 2023 للمدارس المصرية كانت يوم 24 سبتمبر الجاري ولكن تم التأجيل لمدة أسبوع واحد فقط لتبدأ يوم 1 أكتوبر مع بداية العام الدراسي للجامعات.

وأعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني عن الخطة الزمنية للعام الدراسي 2022-2023 لجميع مراحل التعليم المختلفة للمدارس الرسمية والرسمية للغات والخاصة والخاصة للغات، أوضحت الخريطة الزمنية للعام الدراسي 2022/2023، أن عدد الأسابيع للعام الدراسي 35 أسبوعا تقريبا على النحو التالي:-

ويبدأ العام الدراسي يوم السبت 1 / 10 / 2022 وينتهي يوم الخميس 8 / 6 / 2023، ويستمر لمدة 35 أسبوعا، وتكون مدة أيام الدراسة الفعلية بعد حذف أيام الإجازات الرسمية 98 يوما للفصل الدراسي الأول و96 يوما للفصل الدراسي الثاني.

بداية الفصل الدراسي الأول 2022_2023

يبدأ الفصل الدراسي الأول يوم 1 أكتوبر 2022 وينتهي يوم 26 / 1 / 2023، وتبدأ امتحانات الفصل الدراسي الأول لصفوف النقل والشهادة الإعدادية يوم السبت الموافق 14 / 1 / 2023 حتى الخميس الموافق 26 / 1 / 2023.

وتبدأ إجازة منتصف العام يوم السبت الموافق 28 / 1 / 2023 وتنتهي يوم الخميس الموافق 9 / 2 / 2023.

بداية الفصل الدراسي الثاني 2022_2023

ويبدأ الفصل الدراسي الثاني يوم السبت الموافق 12-2-2023 حتى يوم الخميس 8-6-2023، وتبدأ امتحانات الفصل الدراسي الثاني لصفوف النقل والشهادة الإعدادية يوم 3-6-2023.

وتعتبر فترة امتحانات الفصلين الدراسيين الأول والثاني ضمن أيام الدراسة الفعلية وتحتسب ضمن نسبة الحضور.

وتعقد الامتحانات الشفوية والعملية قبل الامتحانات النظرية بأسبوع على الأكثر.

- بدء امتحانات الدبلومات الفنية السبت 8 يوليو 2023.

- بدء امتحانات الثانوية العامة السبت 10 يونيو 2023.

- مده أيام الفصل الدراسي الأول 98 يومًا بعد حذف أيام الجمعة والإجازات الرسمية.

- مدة أيام الفصل الدراسي الثاني 96 يومًا بعد حذف أيام الجمعة والإجازات الرسمية.

- أيام الدراسة الفعلية 194 يومًا بما يعادل 35 أسبوعًا.