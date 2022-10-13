منظمة ألمانية ترصد استمرار زيادة عدد الأشخاص الذين يعانون من الجوع على مستوى العالم

أعلنت منظمة "فيلت هونجر هيلفه" الألمانية المعنية بمكافحة الجوع في العالم عن زيادة عدد الأشخاص الذين يعانون من الجوع على مستوى العالم مقارنة بالعام الماضي.

وأوضحت المنظمة اليوم الخميس عند عرض مؤشر الجوع العالمي الخاص بها أن 828 مليون شخص يعانون من الجوع على مستوى العالم حاليا.

وأشارت المنظمة إلى أن الأزمات المتزامنة والمتنوعة حاليا تقوض حدوث أوجه تقدم في مكافحة الجوع في العالم، لافتة إلى أن الحرب في أوكرانيا تسببت في تفاقم الوضع بشكل كبير مرة أخرى.

ومقارنة بالعام الماضي، ارتفع عدد الأشخاص الذين يعانون من الجوع على مستوى العالم من 811 مليون شخص إلى 828 مليون شخص، وفقا للمنظمة.

وبحسب البيانات، يعاني 193 مليون شخص من جوع مدقع.

وجاء في بيان المنظمة اليوم أن الوضع في القرن الأفريقي مأساوي بصفة خاصة بسبب حدوث أسوأ موجة جفاف منذ أربعة عقود.

وفي وقت سابق، عقد البنك الدولي، فعالية، بعنوان "نقص أساسيات الحياة: التكلفة البشرية لمناقشة كيفية التصدي لأزمتي الغذاء والوقود"، حيث أشار البنك الدولي، إلى أن أسعار الغذاء والطاقة ومستويات الجوع في العالم، حتى قبل اندلاع الحرب في أوكرانيا، كانت آخذة في الارتفاع بالفعل بسبب جائحة كورونا وآثار تغيّر المناخ والصراعات.

وتابع البنك الدولي، أن النصف الأول من عام 2022 قد شهد واحدة من أكبر الصدمات في أسواق الغذاء والطاقة التي شهدها العالم على مدى عقود، وعلى الرغم من تضرر معظم البلدان من هذه الصدمات، فإن الأسر الفقيرة تتحمل العبء الأكبر.

وتنظر هذه الفعالية في بعض الإجراءات التي ينبغي للمجتمع الدولي التركيز عليها للتصدي لصدمتي الطاقة والغذاء على حد سواء، وذلك باستخدام أمثلة ملموسة على كيفية عمل البلدان على معالجة الأزمات الفورية دون المساس بالأهداف طويلة الأجل المتمثلة في الكفاءة والاستدامة والقدرة على الصمود.

كما ستبحث الفعالية، عدداً من الحلول الملموسة التي تحدد شكل التعافي المستدام من وجهة نظر البلدان والمجتمعات المحلية، وتعرض لمحة سريعة عن الإجراءات الفورية من مختلف مناطق عمل مجموعة البنك الدولي في البلدان المتعاملة معنا.