مدير مكتبة الإسكندرية يزور الجامعة المصرية اليابانية

استقبل الدكتور عمرو عدلي، رئيس الجامعة المصرية اليابانية للعلوم والتكنولوجيا، الدكتور أحمد زايد، مدير مكتبة الإسكندرية بمقر الجامعة بمدينة برج العرب بالإسكندرية، حيث تم بحث سبل تعزيز التعاون بين الجامعة المصرية اليابانية ومكتبة الإسكندرية وذلك في حضور الدكتورة منى جمال الدين، عميد كلية هندسة مصادر الطاقة والكيمياء والبيئة والبتروكيميات، والدكتور عادل السن، مدير مركز الآداب الحرة والثقافة.

واستعرض الدكتور عمرو عدلي، خلال اللقاء، ما تضمه المكتبة المركزية بالجامعة من كتب قيمة ومراجع ودوريات علمية وأبحاث في أحدث العلوم لدعم طلاب الجامعة في تحصيل العلم والمعرفة، كما استعرض فلسفة إنشاء الجامعة اليابانية التي تعتمد على استخدام النظم التعليمية والمفاهيم الأكاديمية اليابانية التي تقوم على الطرق المعملية في التعلم والتعليم القائم على المشروعات البحثية، كما تعتمد في سياستها على الاستفادة من النموذج الياباني في التعلم النشط المبني على التجريب والابتكار والبحث العلمي، كما تنفرد بتخصصات أكاديمية لربط الخريجين بسوق العمل.

وأعرب الدكتور أحمد زايد، عن إعجابه بإمكانات الجامعة وفلسفة إنشائها من حكومتيِّ مصر واليابان والذي انعكس على آليات إدارة الجامعة.

وفي ختام الزيارة، تم اصطحاب مدير مكتبة الإسكندرية في جولة بالجامعة زار خلالها المكتبة المركزية والمعامل ومبنى الأنشطة الطلابية.