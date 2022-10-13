الخميس 13 أكتوبر 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

الدين لله

مواقيت الصلاة اليوم فى مصر 13-10-2022

مواقيت الصلاة
مواقيت الصلاة
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يبحث المسلمون عن مواقيت الصلاة والتي تتقدم عدة دقائق بصفة شبة يومية مع اقتراب فصل الشتاء والذي يتناقص فيه طول النهار أمام الليل وبالتالي تشهد فيه مواقيت الصلاة تغير شديد في مواعيد أداء الفروض الخمس يوميًا.

 

وتعرض الدستور لقرائها خدمة مواقيت الصلاة اليوم في مصر 13-10-2022

 

مواقيت الصلاة في القاهرة

  • صلاة الفجر 4:28 صباحاً
  • أذان الظهر 11:42 صباحاً
  • أذان العصر 2:59 مساءً
  • أذان المغرب 5:28  مساءً
  • أذان العشاء 6:45  مساءً

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مواقيت الصلاة في الإسكندرية

  • صلاة الفجر 4:34 صباحاً
  • أذان الظهر 11:47 صباحاً
  • أذان العصر 3:04 مساءً
  • أذان المغرب 5:32 مساءً
  • أذان العشاء 6:51 مساءً

 

مواقيت الصلاة في الإسماعيلية

  • صلاة الفجر 4:24 صباحاً
  • أذان الظهر 11:37 صباحاً
  • أذان العصر 2:55 مساءً
  • أذان المغرب 5:23 مساءً
  • أذان العشاء 6:41  مساءً

 

مواقيت الصلاة في شرم الشيخ

  • صلاة الفجر 4:17 صباحاً
  • أذان الظهر 11:29 صباحاً
  • أذان العصر 2:49  مساءً
  • أذان المغرب 5:17 مساءً
  • أذان العشاء 6:33 مساءً

 

 

مواقيت الصلاة في أسوان

  • صلاة الفجر 4:59 صباحاً
  • أذان الظهر 12:11 صباحاً
  • أذان العصر 3:32 مساءً
  • أذان المغرب 6:01 مساءً
  • أذان العشاء 7:14 مساءً

 

مواقيت الصلاة في أسيوط

  • صلاة الفجر 4:30 صباحاً
  • أذان الظهر 11:43 صباحاً
  • أذان العصر 3:03 مساءً
  • أذان المغرب 5:31 مساءً
  • أذان العشاء 6:46 مساءً
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الإفتاء: «الأب غير مُلزم بتجهيز ابنته.. الجهاز على الزوج»

مواقيت الصلاة للاسبوع القادم 

 

2022 أكتوبرالفجْرالشروقالظُّهْرالعَصرالمَغربالعِشاء
12 الأربعاء4:28 AM5:55 AM11:42 AM2:59 PM5:28 PM6:45 PM
13 الخميس4:29 AM5:55 AM11:41 AM2:59 PM5:27 PM6:44 PM
14 الجمعة4:30 AM5:56 AM11:41 AM2:58 PM5:25 PM6:43 PM
15 السبت4:30 AM5:57 AM11:41 AM2:57 PM5:24 PM6:42 PM
16 الأحد4:31 AM5:57 AM11:41 AM2:56 PM5:23 PM6:41 PM
17 الاثنين4:31 AM5:58 AM11:40 AM2:56 PM5:22 PM6:40 PM
18 الثلاثاء4:32 AM5:59 AM11:40 AM2:55 PM5:21 PM6:39 PM
19 الأربعاء4:33 AM5:59 AM11:40 AM2:54 PM5:20 PM6:38 PM
20 الخميس4:33 AM6:00 AM11:40 AM2:53 PM5:19 PM6:37 PM
21 الجمعة4:34 AM6:01 AM11:40 AM2:53 PM5:18 PM6:36 P

 

 

 

الصلاة صلاة الفجر أذان الظهر أذان العصر اذان المغرب أذان العشاء

رئيس التحرير

وائل لطفي

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