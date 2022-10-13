مواقيت الصلاة اليوم فى مصر 13-10-2022
يبحث المسلمون عن مواقيت الصلاة والتي تتقدم عدة دقائق بصفة شبة يومية مع اقتراب فصل الشتاء والذي يتناقص فيه طول النهار أمام الليل وبالتالي تشهد فيه مواقيت الصلاة تغير شديد في مواعيد أداء الفروض الخمس يوميًا.
وتعرض الدستور لقرائها خدمة مواقيت الصلاة اليوم في مصر 13-10-2022
مواقيت الصلاة في القاهرة
- صلاة الفجر 4:28 صباحاً
- أذان الظهر 11:42 صباحاً
- أذان العصر 2:59 مساءً
- أذان المغرب 5:28 مساءً
- أذان العشاء 6:45 مساءً
مواقيت الصلاة في الإسكندرية
- صلاة الفجر 4:34 صباحاً
- أذان الظهر 11:47 صباحاً
- أذان العصر 3:04 مساءً
- أذان المغرب 5:32 مساءً
- أذان العشاء 6:51 مساءً
مواقيت الصلاة في الإسماعيلية
- صلاة الفجر 4:24 صباحاً
- أذان الظهر 11:37 صباحاً
- أذان العصر 2:55 مساءً
- أذان المغرب 5:23 مساءً
- أذان العشاء 6:41 مساءً
مواقيت الصلاة في شرم الشيخ
- صلاة الفجر 4:17 صباحاً
- أذان الظهر 11:29 صباحاً
- أذان العصر 2:49 مساءً
- أذان المغرب 5:17 مساءً
- أذان العشاء 6:33 مساءً
مواقيت الصلاة في أسوان
- صلاة الفجر 4:59 صباحاً
- أذان الظهر 12:11 صباحاً
- أذان العصر 3:32 مساءً
- أذان المغرب 6:01 مساءً
- أذان العشاء 7:14 مساءً
مواقيت الصلاة في أسيوط
- صلاة الفجر 4:30 صباحاً
- أذان الظهر 11:43 صباحاً
- أذان العصر 3:03 مساءً
- أذان المغرب 5:31 مساءً
- أذان العشاء 6:46 مساءً
مواقيت الصلاة للاسبوع القادم
|2022 أكتوبر
|الفجْر
|الشروق
|الظُّهْر
|العَصر
|المَغرب
|العِشاء
|12 الأربعاء
|4:28 AM
|5:55 AM
|11:42 AM
|2:59 PM
|5:28 PM
|6:45 PM
|13 الخميس
|4:29 AM
|5:55 AM
|11:41 AM
|2:59 PM
|5:27 PM
|6:44 PM
|14 الجمعة
|4:30 AM
|5:56 AM
|11:41 AM
|2:58 PM
|5:25 PM
|6:43 PM
|15 السبت
|4:30 AM
|5:57 AM
|11:41 AM
|2:57 PM
|5:24 PM
|6:42 PM
|16 الأحد
|4:31 AM
|5:57 AM
|11:41 AM
|2:56 PM
|5:23 PM
|6:41 PM
|17 الاثنين
|4:31 AM
|5:58 AM
|11:40 AM
|2:56 PM
|5:22 PM
|6:40 PM
|18 الثلاثاء
|4:32 AM
|5:59 AM
|11:40 AM
|2:55 PM
|5:21 PM
|6:39 PM
|19 الأربعاء
|4:33 AM
|5:59 AM
|11:40 AM
|2:54 PM
|5:20 PM
|6:38 PM
|20 الخميس
|4:33 AM
|6:00 AM
|11:40 AM
|2:53 PM
|5:19 PM
|6:37 PM
|21 الجمعة
|4:34 AM
|6:01 AM
|11:40 AM
|2:53 PM
|5:18 PM
|6:36 P