فرنسا تدعو الولايات المتحدة إلى بيعها الغاز المسال بسعر أرخص

دعا وزير الاقتصاد الفرنسي برونو لومير الولايات المتحدة، الأربعاء، إلى بيع الغاز الطبيعي المسال لفرنسا بسعر "أرخص"، في وقت تتصاعد أزمة الطاقة في أوروبا بسبب الحرب في أوكرانيا.

وقال الوزير خلال كلمة ألقاها من بعد في اجتماع لوزراء مال دول مجموعة السبع في واشنطن: "نتوقع المزيد من الإدارة الأمريكية"، مضيفا أن فرنسا تتوقع "الحصول على غاز طبيعي مسال أرخص من خلال مقاربة طويلة الأمد".

بعد بدء غزوها لأوكرانيا، خفّضت روسيا بشكل كبير شحناتها من الغاز إلى أوروبا التي كانت بعض دولها مثل ألمانيا تعتمد عليها بشدة.

توجهت القارة إثر ذلك إلى الولايات المتحدة التي ارتفعت حصتها من واردات الغاز الطبيعي المسال الأوروبية من 28 إلى 45 بالمئة بين عامي 2021 و2022.

وتتنافس دول عدة على الغاز الطبيعي المسال الذي تعد الولايات المتحدة أحد الموردين الرئيسيين له في العالم. لكن هذا الغاز أغلى بكثير من الذي يصل عبر خطوط الأنابيب بين روسيا وأوروبا.

وجاءت كلمة الوزير الفرنسي بعد خطاب وزير الاقتصاد الألماني روبرت هابيك الذي أعرب في بداية أكتوبر عن استيائه من الأسعار "الخيالية" التي تطالب بها الدول "الصديقة" وفي مقدمها الولايات المتحدة لتوريد الغاز إلى ألمانيا تعويضا لتوقف عمليات التسليم الروسية.

تجمد خلال الشتاء

يأتي ذلك في وقت قال رئيس شركة الغاز الطبيعي الروسية العملاقة جازبروم، إن الأوروبيين قد يتجمدون مع أي موجة صقيع حادة في الشتاء رغم امتلاء مستودعات تخزين الغاز الطبيعي لدى الدول الأوروبية حاليا.

ونقلت وكالة بلومبرج للأنباء عن ألكسي ميللر الرئيس التنفيذي للشركة خلال مشاركته في أسبوع الطاقة بموسكو اليوم الأربعاء: "يمكن أن يكون الشتاء دافئا نسبيا، لكن أسبوع واحد أو حتى 5 أيام ستكون درجة الحرارة فيها منخفضة بشكل غير طبيعي، ومن المحتمل أن تتجمد مدن أو أراض لا قدر الله".

ونقل ميللر عن محللين لم يحدد هويتهم القول إن أوروبا قد تواجه نقصا في إمدادات الغاز الطبيعي في أيام ذروة الاستهلاك خلال الشتاء يصل إلى 800 مليون متر مكعب يوميا بما يعادل نحو ثلث الاستهلاك اليومي.

يذكر أن روسيا قلصت إمدادات الغاز إلى أوروبا بشدة منذ شهور في أعقاب تدهور العلاقات بين الجانبين بسبب الغزو الروسي لأوكرانيا في أواخر فبراير الماضي. كانت جازبروم تزود أوروبا في السابق بما بين 600 مليون و1.7 مليار متر مكعب يوميا من الغاز في فترات ذروة الطلب، بحسب ميللر.