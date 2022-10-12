حبس مسجل خطر 4 أيام لحيازته هيروين ببولاق الدكرور

قررت جهات التحقيق بالجيزة حبس مسجل خطر ضبط بحوزته على كمية من الهيروين ببولاق الدكرور، 4 أيام على ذمة التحقيقات.

البداية كانت بورد لضباط مباحث قسم شرطة بولاق الدكرور من غرفة عمليات النجده، تفيد بقيام مسجل خطر بالاتجار في المواد المخدرة متخذًا من دائرة القسم وكرًا لمزاولة نشاطه، لينتقل رجال المباحت إلى مكان الواقعة، وبعمل التحريات تبين صحة المعلومات.

ونجحت قوات الأمن في ضبط المتهم من خلال عدة أكمنة حيث ضبط بحوزته كمية من الهيروين، هاتف محمول، ومبلغ مالي وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة، وتحرر المحضر اللازم وتولت النيابة التحقيقات.