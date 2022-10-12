المؤبد والسجن 5 سنوات لمتهمين بقتل جارهم في العيد بالشرقية

أصدرت محكمة جنايات الزقازيق بالشرقية، اليوم الأربعاء، عقوبات على 7 متهمين فى قضية قتل جارهم بسبب الثأر في منيا القمح.

وقضت المحكمة بمعاقبة المتهمين الأول والثاني والثالث والرابع بالسجن المؤبد، والمتهم الخامس بالسجن لمدة 15 سنة كونه حدث، والسجن 5 سنوات للمتهمين السادس والسابع.

وصدر القرار برئاسة المستشار ضياء الدين محمد أبوالوفا، وعضوية المستشارين وليد أنور إبراهيم، ومحمد حسني بشرى، ومحمد ماهر، وأمانة سر محمد فاروق وأحمد غریب.

وتعود أحداث القضية رقم 13299 لسنة 2022 جنايات مركز منيا القمح والمقيدة برقم 1731 لسنة 2022 كلي جنوب الزقازيق، عندما أحالت جهات التحقيق المتهمين: «السيد. ال. ال، 35 سنة، فلاح، وسعيد ال ال ال، 36 سنة، فلاح، ومحمود لا ال ال، 35 سنة، عامل، وياسر ال ال ال، 49 سنة، بالمعاش، وياسر س. ال. ال. ال، 17 سنة، طالب، وشحتة س م ال ال، 28 سنة، عامل، ومحمد ع ال ال، 25 سنة، طالب»، مقيمين جميعًا في قرية سنهوت التابعة لمركز منيا القمح، إلى محكمة جنايات الزقازيق؛ أنهم في يوم 10 مايو الماضي، وحال كون المتهم الخامس طفلا تجاوز الخامسة عشر من عمره ولم يتجاوز الثامنة عشر من عمره، أن المتهمين قتلوا المجني عليه تامر محروس إبراهيم إبراهيم، عمدا مع سبق الإصرار والترصد لما بينهم من ثأر.

وجاء فى أمر الإحالة أن المتهمين بيتوا النية وعقدوا العزم المصمم على ذلك وأعدوا في سبيل تنفيذ ذلك أسلحة بيضاء - سنج وسكاكين- محل الاتهام، وقاموا بالاتفاق فيما بينهم على كيفية تنفيذ ذلك، فتربص به المتهمان الخامس والسابع وما أن أبصرا مرور المجني عليه بالقرية يوم العيد، حتى أبلغوا باقي المتهمين فقاموا بتعقب خط سيره وما أن ظفروا به حتى انهال عليه المتهمون من الأول وحتى الخامس طعنًا وضربًا باستخدام ما بحيازتهم من أسلحة بيضاء.