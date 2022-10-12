«منتدى الخمسين» يُطلق مجموعة من البرامج التدريبية للكوادر النسائية بالتعاون مع معهد التخطيط وشركة دي كاربون

◄ الدكتور أشرف العربي: الشراكة مع منتدى الخمسين ودي كاربون تتوافق مع استراتيجية مصر للتنمية المستدامة 2030 والمعهد لتمكين المرأة

◄ دينا عبدالفتاح: بروتوكول التعاون يهدف إلى تحقيق نمو فعال في ملف التمكين الاقتصادي للمرأة ودعم جهود الدولة لإنجاح مؤتمر المناخ

◄ رئيس دي كاربون: توطين ملف الاستدامة وبناء كوادر مصرية قادرة على إطلاق الملف إقليميًا وعلميًا أهم الأهداف المستهدفة

عقد منتدى الخمسين سيدة الأكثر تأثيرًا و«معهد التخطيط القومي» وشركة «دي كاربون» لاستشارات التنمية المستدامة والتغيرات المناخية، اليوم الأربعاء الموافق 12 أكتوبر 2022، مؤتمرًا تحت عنوان «التحول نحو نمو ومناخ مستدام»، بمشاركة كلاً من الدكتور أشرف العربى رئيس معهد التخطيط القومي، والإعلامية دينا عبدالفتاح مؤسس ورئيس منتدى الخمسين سيدة الأكثر تأثيرًا، والدكتور إيهاب شلبي رئيس مجلس إدارة شركة دي كاربون، والدكتور هشام عيسى مسئول التنسيق السابق باتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ، والدكتورة هالة أبو علي الباحثة في مركز التخطيط والتنمية البيئية بمعهد التخطيط القومي .

وتستهدف الجهات المشاركة في المؤتمر إطلاق أول برنامج متكامل للتحول نحو الاقتصاد الأخضر والحفاظ على المناخ عبر تنظيم مجموعة من الدورات والفعاليات ال

توعوية والتدريبية للسيدات المهنيات والقياديات بشأن التغيرات المناخية ودور المرأة في مواجهة هذه المتغيرات والتصدى لها، وذلك فى إطار التحضيرات الخاصة بشأن استضافة مصر ورئاستها

لمؤتمر الأطراف باتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ (COP27) المنعقد فى مدينة شرم الشيخ نوفمبر المقبل.

في البداية أكدالدكتور أشرف العربي رئيس معهد التخطيط القومي، أن الشراكة مع منتدى الخمسين سيدة الأكثر تأثيراً وشركة دي كاربون لاستشارات التنمية المستدامة، تأتي في إطار استراتيجية مصر للتنمية المستدامة 2030 ، وضمن الرؤية المستقبلية واستراتيجية معهد التخطيط القومي التي بدأت في 2015، والتي تستهدف تمكين المرأة علي كافة المستويات.

أضاف أن المعهد يستهدف التوسع في التعاون مع العديد من الجهات الداعمة للمرأة والتنمية المستدامة في إطار استراتيجية المعهد للعام الثالث على التوالي من الخطة الخمسية الثانية.

واستعرض خدمات المعهد التي تشمل مجالات عديدة مثل الدراسات العليا بالإضافة إلى تقديم عدد كبير من الاستشارات في مجالات التخطيط والتنمية لمختلف مجالات الدولة سواء القطاع الحكومي أو الخاص، فضلا عن الشراكات المتعددة مع العديد من الجهات مثل البنك الدولي ، المعهد العربي للتخطيط

في السياق ذاته كشفت الإعلامية دينا عبد الفتاح رئيس منتدى الخمسين سيدة الأكثر تأثيراً، عن إطلاق مجموعة من البرامج التدريبية للكوادر النسائية والمهنيات بالتعاون مع معهد التخطيط القومي وشركة دي كاربون لاستشارات التنمية المستدامة.

أشارت إلى استهداف إطلاق أولى الدورات المتخصصة عبر البدء بعدد من القطاعات الممثلة في القطاع المالي والمصرفي، القطاع الصحي، الأزياء فضلاً عن المجالات المتعلقة بالاقتصاد الأخضر، خاصة وأن هذه القطاعات تضم العديد من السيدات المهنيات، مما يحقق لهن الدعم اللازم للتأهيل وتوفير الاستشارات المطلوبة.

وأوضحت أن المنتدى يدرس أيضًا إطلاق رسائل الماجستير الخاصة بالمرأة، في ظل عدم وجود أي رسائل ماجستير مخصصة للمرأة.

وأكد الدكتور إيهاب شلبي رئيس شركة دي كاربون مصر، إن توطين ملف الاستدامة، وبناء كوادر مصرية قادرة على إطلاق هذا الملف إقليميًا وعلميًا، يعد أحد أهم الأهداف التي تعمل عليها الشركة.

وأضاف: "يجب أن يحمل ملف الاستدامة الشخصية المصرية ليكون معبرا عن التحديات الخاصة بمصر، وبالتالي نستطيع تحويل تلك التحديات إلى فرص".

ولفت شلبي، إلى أن العالم يمر بظروف استثنائية للغاية على صعيد الاقتصاد والتغيرات المناخية، فيما تستعد مصر إلى استضافة مؤتمر ضخم جدا، وهو مؤتمر قمة المناخcop27.

وأكد أن هناك هدف لتكوين مجموعة عمل تستطيع الإنطلاق بملف الاستدامة لتحقيق مستهدفاته، مضيفًا إن الحديث عن ملف الاستدامة منذ أربع سنوات فقط فى مصر كان مجرد حلم، الا أننا كان لنا رؤية مختلفة نرى ثمارها الآن".

ويُعد "منتدى الخمسين" أول شبكة متنامية تضم السيدات التكنوقراط في مصر، أسسه أقوى 50 سيدة تأثيرًا في الاقتصاد المصري المصنفات خلال "قمة الأفضل" من مختلف القطاعات الإنتاجية والخدمية والحكومية وقطاع الأعمال والقطاع الخاص، والتي عُقدت في يناير 2016 تحت رعاية رئيس مجلس الوزراء، بهدف إبراز دور المرأة المصرية كشريك أساسي في التنمية الاقتصادية والمجتمعية، ويضم المنتدى بين عضواته وزيرات في الحكومة، ورؤساء مؤسسات وشركات كبرى تعمل بقطاعات متعددة في الاقتصاد المصري، وكذلك رائدات أعمال.