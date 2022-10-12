ارتفاع جديد في الصعيد والدلتا.. سعر قنطار القطن اليوم الأربعاء 12 أكتوبر 2022

خلال هذه الأيام يتزايد عدد المزارعين والتجار المصريين الباحثين عن آخر سعر لقنطار القطن في مصر، وذلك بعد أن بدأت منظومة تسويق الأقطان عقد مزادات البيع وذلك سواء في الوجه القبلي أو الوجه البحري.

وعقدت المزادات بحضور أعضاء لجنة متابعة تنفيذ منظومة تداول القطن وبمشاركة “11” شركة من شركات القطاع الخاص وشركة مصر التابعة للقابضة للقطن والغزل والنسيج والملابس في موسم جمعه.

سعر قنطار القطن اليوم 2022

ويرغب العديد من المزارعين في التعرف على سعر قنطار القطن اليوم الأربعاء 12 أكتوبر 2022 بحسب المعاملات التي شهدتها عمليات البيع والشراء، حيث يعتبر الموسم الحالي هو موسم جني القطن وبيع من هنا يتصدر عنوان " سعر قنطار القطن " محركات البحث.

زراعة القطن في مصر 2022

وتنتشر صناعة القطن على مستوى محافظات مصر حيث تصل المساحة المنزرعة بالقطن على مستوى الجمهورية بواقع 337 ألف فدان، وتختلف أنواع القطن التي يتم زراعتها على مستوى المحافظات المصرية بين أنواع القطع طويل بحري جيزة 94، بالإضافة إلى زراعة قطن جيزة 97، الإضافة إلى القطن فائق الطول والذي يتم زراعته على مستوى محافظات الوجه القبلة وكذلك محافظات الوجه البحري أيضاً.

أسعار قنطار القطن اليوم في محافظات مصر

وخلال موسم جني محصول القطن تتعدد الأسئلة حول أسعار، حيث يتساءل العديد قنطار القطن كم يبلغ هذا اليوم الأربعاء 12 أكتوبر 2022، وبكم سعر قنطار القطن في مصر، كما تشغل أسعار القطن اليوم وجه بحري بال العديد من الراغبين في إتمام عمليات بيعه وشرائه.

كما يهتم البعض الآخر بالتعرف على أسعار القطن في محافظة بعينها كالباحثين عن سعر القطن اليوم في كفر الشيخ أو أسعار القطن اليوم في الشرقية، بالإضافة إلى من يرغب في التعرف على آخر أخبار بورصة القطن اليوم.

سعر قنطار القطن اليوم 12 أكتوبر 2022

شهد سعر قنطار القطن اليوم 12 أكتوبر 2022 بحسب آخر عمليات بيع وشراء لمحصول القطن خلال الساعات القليلة الماضية، حيث وصل سعر قنطار القطن اليوم 2022 وجه قبلي بما يتراوح بنحو 3850 جنيه بينما يتراوح سعر قنطار القطن اليوم وجهي بحري 4250 جنيه، مع العلم أن الأسعار تشهد حالة من عدم الاستقرار ويمكن أن تنخفض أو ترتفع على مدار اليوم.

ويشار إلى أن كمية إنتاج القطن المصري على مستوى العام الجاري 2022، قد بلغت 2 مليون ونصف مليون قنطار قطن طويل التيلة على مستوى مختلف محافظات مصر، وتتنوع أنواع القطن التي يتم زراعتها في مصر بين القطن الطويل بحري جيزة 94، والقطن طويل بحري جيزة 97، بالإضافة إلى القطن فائق الطول 93 والقطن فائق الطول 96.