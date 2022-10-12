زيادة 8 جنيهات.. ارتفاع جنونى فى أسعار الذهب اليوم الأربعاء 12-10-2022

يهتم المصريون بأسعار الذهب كل يوم سواء كان الغرض منه الاستثمار أو الزينة فهو وعاء ادخاري مهم للمصريين كونه يحتفظ بقيمته لفترة طويلة ويقاوم التضخم وانهيار العملات التي نعيشها في الفترة الحالية جراء الحرب الروسية الأوكرانية التي تسببت في العديد من الأزمات الاقتصادية بالعالم كله.

اشتعال أسعار الذهب اليوم الأربعاء في مصر

وكشفت شعبة الذهب والمعادن الثمينة بالغرفة التجارية بالقاهرة، عن اشتعال أسعار الذهب في مصر اليوم الأربعاء 12-10-2022، بالتداولات المسائية بسوق الصاغة مع ارتفاع الطلب على المعدن الأصفر وصعود سعر الأوقية عالميا.

وربح سعر جرام الذهب عيار 21 حوالى 8 جنيهات مجددا، ليبلغ الجرم حوالي 1126 جنيها مساء اليوم غير شاملة المصنعية، بعد هبوط سابق لمستويات متدنية قاربت 1070 جنيها للجرام في مصر الأسبوع الماضي

سعر الذهب اليوم في مصر

وترصد جريدة “الدستور” فى التقرير التالي أسعار الذهب اليوم في مصر الثلاثاء 11-10-2022

سعر جرام الذهب عيار 24 اليوم الأربعاء 12-10-2022

وبلغت أرباح سعر الذهب عيار 24 نحو 8 جنيهات، ويسجل أعلى سعر في مصر خلال التعاملات الآن 1288 حنيها، علمًا بأنه العيار الأقل تشكيلا في مصر لأن جودته أعلى.

سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم الأربعاء 12-10-2022

سعر جرام الذهب اليوم عيار 21 سجل ارتفاعا ملحوظا مع تحرك السعر العالمي، ليسجل في التعاملات نحو 1126 جنيها، وهو العيار الأكثر انتشارًا في مصر حاليًّا.

سعر جرام الذهب عيار 18 اليوم الأربعاء 12-10-2022

وارتفع سعر جرام الذهب اليوم عيار 18 الأقل سعرا محليا نظرا لأنه الأقل جودة والأكثر تشكيلا ليبلغ 966 جنيهًا فى التعاملات؛ وهو العيار الأكثر مبيعًا بالوجه البحري.

سعر الذهب عيار 14 اليوم الأربعاء 12-10-2022

سجل سعر جرام الذهب عيار 14 حوالي 754 جنيها للجرام خلال التداولات المسائية غير شامل المصنعية.

سعر الجنيه الذهب اليوم الأربعاء 12-10-2022

وقفز سعر الجنيه الذهب اليوم في مصر ليبلغ نحو 9008 جنيهات، ليربح 64 جنيها للجنيه الواحد ويصل وزن الجنيه إلى 8 جرامات من عيار 21 العيار الأكثر انتشارًا في الوجهين البحري والصعيد.

وارتفعت أوقية الذهب في تعاملاتها اليومية إلى مستويات هي الأعلى الأسبوع الجاري لتبلغ حوالى 1682 دولار للأوقية في بورصة المعادن.