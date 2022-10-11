الثلاثاء 11 أكتوبر 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

اقتصاد

الذهب يرتفع مع تراجع الدولار.. والأسواق تترقب بيانات التضخم الأمريكية

الذهب
الذهب
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ارتد الذهب اليوم الثلاثاء من أدنى مستوى له منذ أسبوع مدعومًا بضعف الدولار في وقت يترقب فيه المستثمرون تقرير التضخم الرئيسي في الولايات المتحدة والذي من المتوقع أن يؤثر على سياسة مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) فيما يتعلق بأسعار الفائدة.

وصعدت أسعار الذهب في المعاملات الفورية 0.6 بالمئة إلى 1677.70 دولار للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 1818 بتوقيت جرينتش بعد ارتفاعها بنحو واحد بالمئة في وقت سابق من الجلسة. 

وارتفعت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.6 بالمئة عند التسوية إلى 1686.00 دولار.

وانخفض الدولار بنحو 0.3 بالمئة مقابل منافسيه، مما يجعل المعدن النفيس المقوم بالدولار أقل تكلفة للمشترين من حائزي العملات الأخرى.

وتخلت عوائد سندات الخزانة الأمريكية لأجل عشر سنوات عن المكاسب التي حققتها في وقت سابق من اليوم.
ومن المتوقع أن تظل قراءة التضخم في الولايات المتحدة يوم الخميس مرتفعة وأن تعزز اتجاه المركزي الأمريكي لتشديد سياسته النقدية.

ويؤدي ارتفاع أسعار الفائدة في الولايات المتحدة إلى تقليل جاذبية المعدن النفيس الذي لا يدر عائدًا.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، تراجعت أسعار الفضة 1.2 بالمئة إلى 19.42 دولار للأوقية. وصعد البلاتين 0.2 بالمئة إلى 900.35 دولار وهبط البلاديوم 1.1 بالمئة إلى 2148.08 دولار.

وفي وقت سابق، تراجعت أسعار الذهب بالأسواق المحلية خلال التعاملات، مع تراجع الأوقية بالبورصة العالمية لمستوى 1663 دولارًا بفعل ارتفاع الدولار، وعوائد سندات الخزانة الأمريكية، وسط توقعات باستمرار الفيدرالي الأمريكي في رفع أسعار الفائدة خلال الفترة المقبلة، كما تترقب الأسواق بيانات التضخم الأمريكية المقرر صدورها يوم الخميس المقبل، وتعطي مؤشرًا حول السياسة النقدية للفيدرالي الأمريكي في اجتماع نوفمبر المقبل.

الذهب الدولار الاحتياطي الاتحادي أسعار الفائدة الاونصة الولايات المتحدة التضخم

رئيس التحرير

وائل لطفي

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