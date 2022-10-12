«على عينى وعلى رأسى».. مصطفى كامل يتحدث عن موقفه من أغانى المهرجانات

الفنان مصطفى كامل، نقيب المهن الموسيقية عن موقفه من أغاني المهرجانات، مؤكدًا أنه يرفض الألفاظ المسيئة بها.

ةقال مصطفى كامل، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "يحدث فى مصر"، تقديم الإعلامي شريف عامر المذاع على فضائية "إم بى سى مصر": "مزيكا المهرجانات على عيني وعلى رأسي لكن أرفض الألفاظ المسيئة، وسبب انتشار أغاني المهرجانات يرجع لعدم عرض هذه الأغاني على الرقابة على المصنفات الفنية".

وأضاف: "المنافسة أصبحت على الابتذال والدليل انتشار أغاني المهرجانات، زي تريند أنتش وأجري، ولست مع حرية التعبير المطلقة".

وتابع: " تم وقف أحمد عدوية بسبب أغنية السح الدح أمبو، وأتمني فى هذه الفترة وجود أصوات جميلة والأغاني دور تربوي، ويجب وضع معايير لإعادة هوية الأغنية المصرية"، مؤكدا: "مينفعش نتدني بالكلمات فى الأغاني وده وضع ميرضيش حد".