الرئيس الأوكرانى يطلب من مجموعة السبع أنظمة دفاع جوى

طلب الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي اليوم الثلاثاء من زعماء دول مجموعة السبع توفير المزيد من قدرات الدفاع الجوي لصد الهجمات الروسية، وكذلك دعم مبادرته لإرسال بعثة مراقبة دولية على الحدود مع روسيا البيضاء.

وانضم زيلينسكي إلى اجتماع افتراضي للقادة بعد يوم من إمطار روسيا مدنًا أوكرانية منها العاصمة كييف بالصواريخ.

ودعا الرئيس الأوكراني إلى فرض عقوبات جديدة صارمة على موسكو، مستبعدًا مرة أخرى إجراء محادثات مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.

وقال زيلينسكي "عندما تتلقى أوكرانيا ما يكفي من أنظمة الدفاع الجوي الحديثة والفعالة، فإن العنصر الرئيسي للإرهاب الروسي، وهو الضربات الصاروخية، سيتوقف"، موجهًا الشكر إلى المستشار الألماني أولاف شولتس لإسراعه في تسليم منظومة الدفاع الجوي إيريس-تي، وكذلك للرئيس الأمريكي جو بايدن لتسليمه منظومات للدفاع الجوي.

وأضاف "نأمل سيادة الرئيس أن تكون الأنظمة متوسطة إلى طويلة المدى، مما سيسمح بإنشاء نظام دفاع متعدد الطبقات".

وقال زيلينسكي إنه لا توجد خطط لدى أوكرانيا لمهاجمة روسيا البيضاء، لكنها تريد التأكد من عدم وجود تهديد من جارتها الشمالية.

وأضاف "على الحدود بين أوكرانيا وروسيا البيضاء، يمكننا نشر بعثة من المراقبين الدوليين لمراقبة الوضع الأمني.. أطلب منكم، على مستوى مجموعة السبع، دعم هذه المبادرة".