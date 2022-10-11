الجنايات تعاقب تاجر هيروين فى قليوب بالسجن المشدد 10 سنوات

أصدرت محكمة جنايات شبرا الخيمة، مساء اليوم الثلاثاء، حكما يقضي بالسجن المشدد 10 سنوات، وغرامة مالية قدرها 100 ألف جنيه، لخراط، لاتهامه بالإتجار بمخدر الهيروين، بدائرة مركز شرطة قليوب بمحافظة القليوبية.

صدر الحكم برئاسة المستشار فوزي يحيي أبوزيد رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين محمد أحمد راشد، وعماد سامي وردخان، وأمانة سر حلمي محمود، وحامد حجازي.

وتضمن أمر الإحالة الخاص بالقضية رقم 10255 لسنة 2022 جنايات مركز قليوب، والمقيدة برقم 1855 لسنة 2022 كلي جنوب بنها، أن المتهم "أحمد ص إ"، 27 سنة، خراط، مقيم دائرة مركز شرطة قليوب، أحرز بقصد الإتجار جوهر مخدر "الهيروين" في غير الأحوال المصرح بها قانونا.

كانت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القليوبية، تمكنت من ضبط عاطل لممارسته نشاطا إجراميا بالإتجار بالمواد المخدرة وحيازة سلاح ناري بدائرة مركز شرطة قليوب، وباستصدار إذن النيابة العامة تم ضبط المتهم وبحوزته كمية من المواد المخدرة، ومبلغ مالي وهاتف محمول.

وبمواجهة المتهم بما أسفر عنه الضبط أقر بحيازته للمواد المخدرة بقصد الإتجار والمبلغ المالى حصيلة تجارته الآثمة والهاتف المحمول للتواصل مع عملائه، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق، وأمرت النيابة بحبسه على ذمة التحقيقات إلى أن أحالته للمحاكمة الجنائية فأصدرت المحكمة حكمها السابق بحق المتهم.