غدًا.. الاستقبال الرسمى للوفود المشاركة فى بطولة العالم لرماية المسدس والبندقية

يستقبل غدا الأربعاء، مطار القاهرة الدولي الوفود المشاركة في بطولة العالم لرماية المسدس والبندقية.



وبعد غد الخميس تنطلق فعاليات بطولة العالم لرماية المسدس والبندقية بمدينة مصر الدولية للألعاب الأوليمبية بالعاصمة الإدارية الجديدة في الفترة من 12 وحتي 28 أكتوبر الجاري، بمشاركة أكثر من 1041 رامٍ ورامية من 88 دولة من مختلف دول العالم.



جدير بالذكر أن حازم حسني رئيس الاتحاد المصري والإفريقي للرماية أكد موافقة الرئيس عبدالفتاح السيسي على رعايته لبطولة العالم للرماية، مشيراً إلى أن رعاية الرئيس لهذه البطولة يعطيها قوة كبيرة وهذا ليس بجديد على فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسى الداعم الأول للرياضة فى مصر والتى شهدت الرياضة منذ توليه المسئولية طفرة كبيرة، سواء على مستوى البنية التحتية أو تنظيم البطولات الكبرى.

نجم الرماية وبطل العالم "عزمي محيلبة" يصل إلي أرض الوطن.

وصل إلى أرض الوطن بمطار القاهرة الدولي الرامي عزمي محيلبة بطل العالم في الرماية والحاصل على الميدالية الذهبية والمركز الأول في بطولة العالم للرماية بكرواتيا.

وكان في استقباله دكتور عبدالأول مساعد وزير الشباب والرياضة، والأستاذ عماد عليش، عضو مجلس إدارة الاتحاد المصري للرماية.



وأعرب اللواء حازم حسني، رئيس الاتحادين المصري والإفريقي للرماية، عن سعادته بأبناء الاتحاد ونجاحاتهم المتتالية في الرماية، وثقته في البعثة المصرية للرماية على تحقيق إنجازات لمصر في منافسات بطولة العالم لرماية الخرطوش بكرواتيا، موضحا أن المستوي الذي يقدمه البطل المصري للرماية يؤكد أننا سنحقق ميداليات في دورة ألعاب باريس 2024.

وأضاف حسني أن محيلبة بحصوله علي المركز الأول والميدالية الذهبية يحجز أول مقعد لمصر في أوليمبياد باريس 2024 وذلك بعد تأهله إلى نهائي بطولة العالم للرماية في كرواتيا.

يذكر أن مصر تستعد لاستضافة بطولة العالم لرماية المسدس والبندقية في الفترة من 12 حتي 28 أكتوبر الجاري بمدينة مصر الدولية للألعاب الأوليمبية بالعاصمة الإدارية الجديدة.

وأكد حازم حسني، رئيس الاتحاد المصري والإفريقي للرماية، عن موافقة السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي على رعايته لبطولة العالم للرماية، مشيراً إلي أن رعاية الرئيس لهذه البطولة يعطيها قوة كبيرة وهذا ليس بجديد على فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسى الداعم الأول للرياضة فى مصر والتى شهدت الرياضة منذ توليه المسئولية طفرة كبيرة، سواء على مستوى البنية التحتية او تنظيم البطولات الكبرى.