الثلاثاء 11 أكتوبر 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

حبس شاب شوّه وجه فتاة وجدتها فى القليوبية

حبس شاب
حبس شاب
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أمرت النيابة العامة في القليوبية، الثلاثاء، حبس شاب، 4 أيام على ذمة التحقيقات؛ لاتهامه بسكب مياه نار على وجه فتاة وجدتها لرفضها خطبته.

تلقى اللواء نبيل سليم، مدير أمن القليوبية، إخطارا من شرطة قليوب، بورود إخطار من مستشفى قليوب باستقبال فتاة تدعى "أ. م" مصابة بحروق بالوجه، وبصحبتها جدتها مصابة أيضا بعدة حروق إثر سكب مياه نار عليهما.

على الفور، انتقلت الأجهزة الأمنية لمكان الواقعة، وتبين أن وراء ارتكاب الواقعة شابا تقدم لخطبة المجني عليها ولرفضها تلك الخطوبة، قرر الانتقام منها بالتربص لها أمام مسكنها وسكب مياه نار عليها مما أصابها هى وجدتها، وجرى نقل المصابين للمستشفى لاتخاذ اللازم. 

وألقت الأجهزة الأمنية بالقليوبية القبض على المتهم، الذي اعترف بارتكاب الواقعة وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق التى أمرت بحبسه.

النيابة العامة القليوبية شاب سكب مياه نار التحقيقات حبس خطوب

رئيس التحرير

وائل لطفي

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