المؤبد والغرامة لمقاول حفر يتاجر في المخدرات بالشرقية

عاقبت محكمة جنايات الزقازيق، مقاول حفر بالسجن المؤبد وتغريمة 100 ألف جنيه، ومصادرة المخدر المضبوط بتهمة حيازة مواد مخدرة بقصد الاتجار.

صدر الحكم برئاسة المستشار نسيم على بيومي، رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين، محمد السيد، وسامى زين العابدين، والوليد حسين مكى، وأمانة سر يامن محمود، وإسلام محجوب.

بداية الواقعة ورود معلومات سرية لضباط الإدارة العامة لمكافحة المخدرات عن مقاول حفر مقيم أبوحماد بالاتجار في المواد المخدرة على نشاط واسع وخاصة جوهر الهيروين المخدر بقصد الاتجار والتربح.

باتخاذ الإجراءات اللازمة وإذن النيابة العامة، تمكنت مأمورية من ضباط الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بالشرقية، من ضبط المتهم وبحوزته 100 قطعة كبير من جوهر مخدر الحشيش تزن 10 كيلو جرامات و214 قرص مخدر من عقار الكبتاجون، تم التحفظ على المتهم والمضبوطات، وتحرر المحضر اللازم بالواقعة.