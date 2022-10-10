مصرع عامل صعقته الكهرباء أثناء توصيل موتور مياه بعقار في شبرا الخيمة

لقي عامل مصرعه، إثر تعرضه لصعق كهربائي، أثناء عمله بأحد العقارات تحت الإنشاء بمنطقة أم بيومي دائرة قسم شرطة أول شبرا الخيمة بمحافظة القليوبية، وذلك وحال قيام المتوفى بتوصيل الكهرباء لموتور رفع مياه، لامست يده أحد الأجزاء غير المعزولة بالموتور فصعقه التيار الكهربائي وتوفي على الفور، جرى نقل الجثة لمشرحة مستشفى ناصر العام، وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق، وصرحت بدفن الجثة عقب انتهاء أعمال الطبيب الشرعي.

وتلقى اللواء نبيل سليم مدير أمن القليوبية، إخطارا من مأمور قسم شرطة ثان شبرا الخيمة، يفيد ورود بلاغ من مستشفى ناصر العام، باستقبال جثة عامل، تعرض لصعق كهربائي أثناء توصيل الكهرباء لموتور رفع مياه، بأحد العقارات تحت الإنشاء بمنطقة أم بيومي دائرة القسـم.

وعلى الفور انتقل ضباط مباحث القسم لمكان الواقعة، وبالمعاينة والفحص، تبين مصرع "إسلام ح م"، 18 سنة، عامل، بأحد شركات المقاولات، إثر تعرضه لصعق كهربائي أثناء توصيل الكهرباء لموتور رفع مياه، لامست يده أحد الأجزاء غير المعزولة بالموتور فصعقه التيار الكهربائي وتوفي على الفور، بأحد العقارات تحت الإنشاء بمنطقة أم بيومي دائرة القسـم.

وجرى نقل الجثة لمشرحة مستشفى ناصر العام، وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق، وصرحت بدفن الجثة عقب انتهاء أعمال الطبيب الشرعي.