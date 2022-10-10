الإثنين 10 أكتوبر 2022
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د. محمد الباز
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

«ولعت فى غيط قمح».. المشدد 15 سنة لسيدة تشاجرت مع زوجها فى سوهاج

حبس سيدة
حبس سيدة
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قضت محكمة جنايات سوهاج اليوم، بمعاقبة المتهمة «د.م.ح» ربة منزل، بالسجن المشدد ١٥ سنة، لاتهامها بحرق محصول القمح المملوك لزوجها المجني عليه «ص.م» انتقامًا منه بدائرة مركز أخميم.

صدر الحكم برئاسة المستشار محمد رفاعي عبدالحافظ وعضوية المستشارين أحمد محمد حلاوة وأحمد أبو القاسم بأمانة سر عبدالمنصف إبراهيم وعاطف رمسيس.

وتعود أحداث القضية إلى عام ٢٠٢٢ بدائرة مركز أخميم عندما تلقت أجهزة الأمن بلاغًا مفاده وضع النار في محصول القمح المملوك للمجني عليه وكشفت التحريات وجود خلافات زوجية بين المتهمة وزوجها المجني عليه، حيث أشعلت النار عن طريق إيصال مصدر حراري للمحصول مما أدى إلى احتراقه وبعد تقنين الإجراءات وبمواجهة المتهمة اعترفت بالواقعة وتمت إحالة القضية إلى محكمة الجنايات وأصدرت حكمها المتقدم.

محكمة جنايات سوهاج السجن المشدد ١٥ سنة محصول القمح حرق محصول القمح أخميم

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