مصرع فتاة إثر اصطدام القطار بها فى الشرقية

لقيت فتاة مصرعها إثر اصطدام قطار بها، اليوم، ناحية موقف ميت غمر- شيبة، دائرة مركز شرطة الزقازيق.

البداية بتلقى اللواء محمد صلاح، مدير أمن الشرقية، إخطارًا من اللواء محمد الجمسى، مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود إشارة من مستشفى الأحرار التعليمى، بوصول فتاة مقيمة قرية الصوفية مركز أولاد صقر جثة هامدة.

ومن خلال الفحص تبين من التحريات الأولية، أنه أثناء مرور الفتاة مزلقان السكة الحديد أمام موقف ميت غمر- قرية شيبة، نطاق مركز شرطة الزقازيق، اصطدم بها القطار ولفظت أنفاسها متأثرة بإصابتها.

وانتقلت سيارة الإسعاف إلى موقع الحادث، وجرى نقل المتوفية إلى مستشفى الأحرار التعليمي، وحرر عن ذلك المحضر اللازم وأخطرت جهات التحقيق لمباشرة التحقيقات.