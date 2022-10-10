الإثنين 10 أكتوبر 2022
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

مصرع فتاة إثر اصطدام القطار بها فى الشرقية

القطار
القطار
ads

لقيت فتاة مصرعها إثر اصطدام  قطار بها، اليوم، ناحية موقف ميت غمر- شيبة، دائرة مركز شرطة الزقازيق.

البداية بتلقى اللواء محمد صلاح، مدير أمن الشرقية، إخطارًا من اللواء محمد الجمسى، مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود إشارة من مستشفى الأحرار التعليمى، بوصول فتاة مقيمة قرية الصوفية مركز أولاد صقر جثة هامدة.

ومن خلال الفحص تبين من التحريات الأولية، أنه أثناء مرور الفتاة مزلقان السكة الحديد أمام موقف ميت غمر- قرية شيبة، نطاق مركز شرطة الزقازيق، اصطدم بها القطار ولفظت أنفاسها متأثرة بإصابتها.

وانتقلت سيارة الإسعاف إلى موقع الحادث، وجرى نقل المتوفية إلى مستشفى الأحرار التعليمي، وحرر عن ذلك المحضر اللازم وأخطرت جهات التحقيق لمباشرة التحقيقات.

 

قطار ميت غمر الزقازيق اللواء محمد صلاح مدير أمن الشرقية مزلقان السكة الحديد

رئيس التحرير

وائل لطفي

البكاء على الماضى «الجميل»

الأكثر قراءة

سعر الدولار اليوم فى مصر 2022 آخر تحديث

رابط الاستعلام عن مخالفات المرور 2022 برقم اللوحة القاهرة.. تفاصيل

تردد قناة الوطنية التونسية 2022 وخطوات تنزيلها على الرسيفر

بث مباشر.. الرئيس السيسى يشهد تخرج دفعة جديدة لطلاب كلية الشرطة

أرقام تردد قناة الوطنية التونسية الناقلة لمباراة الأهلي للمتابعة اليوم

شعبة الهندسة الكهربائية تنظم ندوة «الطاقة النووية والتأثيرات المناخية»

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ماجد حبته

شبكة الطوارئ.. والسلامة

محمد العسيري

أجمل ما فى الدنيا.. أكتوبر اللى انتقم ليونيه

رشا عبدالمنعم

لماذا نصنع مهرجانًا؟

عبدالوهاب داود

أسئلة نوبل و«قلة الأدب» العربى

حسين دعسة

نوبل للسلام.. لعبة الرقص مع الذئاب!

د.أحمد الخميسى

«اللا أمكنة».. مارك أوجيه

ماجد حبته

فراغ فى براغ!

د. منى حلمى

إعلان زواج.. خطيئتى.. فنجان من الغيب المحوج (قصص قصيرة)

صور

مباراة فوز الزمالك على فلامبو البورندى فى دورى أبطال أفريقيا

مباراة الأهلى واتحاد المنستيرى فى دورى أبطال أفريقيا

قرعه الدوري المصري 2023

محطة تل أبيب

المزيد

بعد الهجمات الروسية على «كييف».. ما هى خطة وأهداف الكرملين؟

قناصة مُتخفون.. كيف اعتقلت إسرائيل ناشط الجهاد الإسلامي"أبو زينة"؟

تهديد نصرالله وتشغيل "كاريش".. هل التصعيد قريب بين إسرائيل وحزب الله؟