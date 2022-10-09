الأحد 09 أكتوبر 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

فن

هدى الأتربي تتألق بإطلالة أنيقة فى حفل شيرين عبد الوهاب بأوبرا جامعة مصر

هدى الأتربى وشيرين
هدى الأتربى وشيرين عبدالوهاب
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تألقت النجمة هدى الأتربي، بإطلالة أنيقة وجذابة، خلال تقديمها حفل النجمة شيرين عبد الوهاب بأوبرا جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا، حيث خطفت هدى الأنظار بمجرد وقوفها على المسرح، وحرصت شيرين على مداعبتها أكثر من مرة خلال الحفل.

وتعد هدى الأتربى من النجمات الصاعدات بقوة في مجال الفن، حيث استطاعت لفت الأنظار إليها من بداية إتجاهها للفن، وأثبتت موهبتها فى العديد من الأدوار منها مسلسلات «اللى مالوش كبير» و«ضل راجل» و«شارع 9» و«ورا كل باب» و«الزوجة 18» و«خيانة عهد» و«فرصة ثانية» و«مليكة» و«كلبش» وأفلام «على بابا» و«ماما حامل» و«نادى الرجال السرى»، وغيرها من الأعمال الهامة التى شاركت فيها.

وتميزت هدى الأتربي بالتنوع فى إختيار أدوارها فى الدراما التي تواجدت بها بشكل لافت، حيث تحرص على التواجد في أعمال غير متشابهة وهو ما أظهر قدراتها التمثيلية فى السينما والتليفزيون.

وكانت النجمة شيرين عبد الوهاب قد أحيت حفلاً أسطوريا، مساء أمس السبت، بأوبرا جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا، وسط حضور كوكبة من ألمع نجوم المجتمع على رأسهم الكاتب والإعلامي محمد فودة عضو مجلس الأمناء ومستشار الجامعة، والدكتور أشرف حيدر القائم بأعمال رئيس الجامعة، والفنان أحمد زاهر وزوجته ونجلتيه ملك وليلى، والإعلامية شريهان أبو الحسن ، والإعلامي محمد الباز.

وقدمت النجمة شيرين عبد الوهاب خلال الحفل مجموعة من روائعها الغنائية القديمة والجديدة، حيث بدأت الحفل بأغنية "آه يا ليل، ايه يعنى غرامك ودعنى" وسط تصفيق حار من الجمهور، واتبعتها بأغنية"النفسية"، وأغنية "مشاعر"، و"انت عايش لك وبس"، و"جرح تانى" وردها مع الجمهور ، وأغنية "بص بقى"، و"أنا مش بتاعت الكلام ده"، وكده ياقلبي، حبيته بينى وبين نفسي،  كما تغنت من روائع الزمن الجميل اغنية انت عمرى لسيدة الغناء العربي أم كلثوم.

هدى الأتربى تتألق بإطلالة أنيقة فى حفل شيرين عبد الوهاب
هدى الأتربى تتألق بإطلالة أنيقة فى حفل شيرين عبد الوهاب
هدى الأتربى تتألق بإطلالة أنيقة فى حفل شيرين عبد الوهاب

رئيس التحرير

وائل لطفي

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