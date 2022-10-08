تقارير: زيلينسكي لا يحسم أمر المشاركة في انفجار وقع بجسر القرم

ترك الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي تورط مرؤوسيه في انفجار جسر القرم مفتوحا.



وقال زيلينسكي في رسالته اليومية بالفيديو في إشارة إلى انفجار الجسر، إن الجو كان مشمسا ودافئا في الغالب اليوم في أوكرانيا "أما في القرم فكان الجو غائما، على الرغم من الدفء".



ولم يخض زيلينسكي في تفاصيل الحادث.



ومع ذلك دعا مرة أخرى الروس إلى الاستسلام والفرار.



وبحسب زيلينسكي فهذا هو أفضل خيار لهم للبقاء على قيد الحياة، مبينا أنه سيكون هناك مستقبل بدون محتلين في أوكرانيا.

وأضاف قائلا: "إن ذلك سيحدث في جميع أنحاء أراضينا، وخاصة في شبه جزيرة القرم".



كان جسر القرم، المهم استراتيجيا ورمزا لروسيا، تعرض للاهتزاز في وقت مبكر من صباح اليوم السبت جراء انفجار عنيف.

وتظهر مقاطع الفيديو دمارا كبيرا أصاب الجسر، ومع ذلك فخلفية التدمير الدقيقة ما تزال غير واضحة.



وبحسب زيلينسكي فإن تقدم القوات الأوكرانية في الشرق والجنوب مستمر.



ومع ذلك لم يقدم أية معلومات عن تقدم قواته في المعارك الجديدة، حيث سلط رئيس الدولة الضوء على منطقة دونيتسك، وهي جزء من الجبهة حيث أعلن الروس مؤخرا عن نجاحات فيها.



اعترف الرجل البالغ من العمر 44 عاما بوجود قتال عنيف للغاية في منطقة باشموت.



وأشاد بأن "صمود" اللواء المتمركز في مواقعه هناك.



وتعتبر بلدة باشموت الصغيرة ركيزة مهمة في الحصن الدفاعي حول منطقة سلوفيانسك-كراماتورسك في منطقة دونيتسك التي تسيطر عليها كييف.