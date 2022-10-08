السبت 08 أكتوبر 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

جيبوتى تعلن مقتل 7 جنود فى هجوم شنه متمردون

جيبوتي
جيبوتي
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أعلنت جيبوتي عن مقتل سبعة جنود في هجوم نفّذته جماعة متمرّدة على ثكنات للجيش في وقت مبكر الجمعة، وباشرت عملية بحث للعثور على ستة ما زالوا مفقودين.


وحمّلت وزارة الدفاع في بيان "جبهة إعادة الوحدة والديمقراطية المسلحة" التي وصفتها بـ"المجموعة الإرهابية" مسئولية الهجوم الذي استهدف قاعدة في غارابتيسان في شمال الدولة الصغيرة الواقعة في القرن الإفريقي.


وقالت "رغم حقيقة أن جنودنا دافعوا عن أنفسهم ببسالة، تسبب هذا الهجوم بمقتل سبعة من جنودنا وجرح أربعة وفقدان ستة".
وأضافت "هذه العصابة معروفة بأعمالها البغيضة والإجرامية القائمة على الترهيب والنهب في مناطق نائية من البلاد"، مشددة على أنها تبذل ما أمكنها لملاحقة المهاجمين والعثور على المفقودين.


ولم تصدر أي معلومات جديدة السبت من السلطات.


وأطلقت "جبهة إعادة الوحدة والديمقراطية" المشكلة من عرقية "عفر"، تمرّدا ضد الحكومة عام 1991، مشيرة إلى أنها تسعى للدفاع عن مصالح "عفر" بمواجهة أفراد عرقية "عيسى"، التي تعد مجموعة أخرى كبيرة في البلاد.


وتفتتت المجموعة لاحقًا، ورغم أن الجبهة منضوية في الائتلاف الحكومي الداعم للرئيس إسماعيل عمر جيلة، ما زال جناحها المسلح متمسكًا بالمقاومة المسلحة.


وأدانت "جبهة إعادة الوحدة والديمقراطية" الهجوم الذي وصفته بأنه "غير مبرر في السياق الحالي القائم على التعددية السياسية".


وقالت في بيان "إنه عمل إرهابي يهدف لإشاعة مناخ من الحرب وعدم الاستقرار في بلدنا".


وندد المدير التنفيذي للهيئة الحكومية الدولية المعنية بالتنمية وركنيه غيبييهو "بأشدّ العبارات الممكنة الهجوم الإجرامي الجبان" ودعا الجناة إلى مواجهة القضاء.


وتستضيف جيبوتي المطلة على أحد ممرات الملاحة الأكثر اكتظاظًا في العالم حيث يلتقي البحر الأحمر مع خليج عدن، القواعد الأمريكية والصينية العسكرية الوحيدة في إفريقيا وأكبر قاعدة للجيش الفرنسي في الخارج.

جيبوتي ثكنات للجيش وزارة الدفاع غارابتيسان القرن الأفريقي

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قوات الصاعقة التعليمية

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