تعرف على نتائج بطولة كأس مصر للسلاح العمومي رجال وسيدات

اختتمت منافسات بطولة كأس مصر للسلاح للرجال والسيدات العمومي، والتي أقيمت بصالة رقم 2 بنادي الشمس.

ويشارك في البطولة 341 لاعبًا ولاعبة، في منافسات سلاح سيف المبارزة سيدات 94 لاعبة وأيضًا في سلاح الشيش سيدات 43 لاعبة وفي سلاح السيف سيدات 35 لاعبة، كما يشارك في منافسات سلاح سيف المبارزة رجال 98 لاعبًا وسلاح الشيش رجال 40 لاعبًا وسلاح السيف رجال 31 لاعبًا.

وكانت منافسات اليوم الأول قد شهدت مشاركة ثلاث أسلحة مختلفة للسيدات، اذ تربعت ندى حافظ في سلاح السيف لنادي الصيد على عرش المركز الأول، فيما حلت العنود حازم بالمركز الثاني، وحصدت جنى شريف المركز الثالث، فيما أنهى مريم احمد بالمركز الرابع.

وحصدت نهي هاني المركز الأول لمنافسات الشيش للسيدات، وجاءت نورا محمد بالمركز الثاني، وملك حازم بالمركز الثالث، وحلت سلمي محمد بالمرتبة الأخيرة.

وحققت اللاعبة شيرويت جابر المركز الأول بمنافسات سيف المبارزة سيدات، فيما جاءت لما ياسر بالمركز الثاني، ومريم محمد بالمركز الثالث، و اية شريف بالمركز الأخير.

ولحساب منافسات اليوم الثاني قد شهدت مشاركة ثلاث أسلحة مختلفة للرجال ، حيث أحرز محمد عصام المركز الأول بمنافسات سلاح الشيش للرجال، وحل عبدالرحمن فتحي بالمرتبة الثانية، فيما سكن يوسف سناء المركز الثالث، يحيى محمد المركز الرابع.

وتصدر مدحت معتز الترتيب الأول في منافسات السيف للرجال، وجاء مصطفى أيمن بالمركز الثاني، و زياد أحمد في المرتبة الثالثة، بينما أنهى أدهم معتز المنافسات بالمركز الرابع.

وفي منافسات سيف المبارزة للرجال جاء محمود محسن بالمركز الأول، ومحمد محمود يس بالمرتبة الثانية، ومهند طارق بالمركز الثالث، ومهاب موافي في المركز الرابع.

من جانبه أكد عبدالمنعم الحسيني رئيس الاتحاد المصري ونائب رئيس الاتحاد الدولي للسلاح أن البطولة شهدت منافسات قوية وأظهرت عدد كبير من اللاعبين الذين ينتظرهم مستقبل كبير.