الجمعة 07 أكتوبر 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

ارتفاع سعر الدولار أمام العملات الرئيسية

الدولار
الدولار
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ارتفع الدولار أمام العملات الرئيسية اليوم بعدما كشفت بيانات أمريكية عن أن أرباب العمل في الولايات المتحدة عينوا عددا أكبر من المتوقع من العمالة في سبتمبر، مما يشير إلى أن مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) سيتمسك على الأرجح بسياسته للتشديد النقدي.

وقلص الدولار خسائره أمام الين الياباني واستقر في أحدث التعاملات، بينما استمر اليورو في تحقيق خسائر وانخفض في أحدث التعاملات 0.3 % إلى 0.9764 أمام الدولار.

وظل الين الياباني قريبا من أدنى مستوى له في 24 عاما عند 145.90 الذي سجله الشهر الماضي والذي دفع السلطات اليابانية إلى التدخل لدعم العملة الهشة.

وقال آدم باتون، كبير محللي العملات في فوركس لايف في تورونتو: "يحتفظ عدد كبير من المستثمرين بالدولار، وأي دلالة على ضعف الاقتصاد الأمريكي ستؤثر بشدة على الدولار، لكنها بالتأكيد لم تأت من الوظائف غير الزراعية".

وتابع: "حصل الدولار على بعض الدعم من هذه البيانات... الاقتصاد الأمريكي قوي".

وقالت وزارة العمل الأمريكية في تقريرها للوظائف اليوم الجمعة إن عدد الوظائف غير الزراعية زاد بواقع 263 ألف وظيفة الشهر الماضي. ولم يجر تعديل بيانات أغسطس التي أظهرت زيادة الوظائف خلال الشهر 315 ألف وظيفة.

وكان اقتصاديون قد استطلعت رويترز آراءهم قد توقعوا زيادة الوظائف بمقدار 250 ألف وظيفة، وتراوحت التقديرات بين 127 ألفا في الحد الأدنى و375 ألفا في الحد الأقصى.

وأيد عدد من مسئولي مجلس الاحتياطي الاتحادي وجهة النظر القائلة إن البنك المركزي لم ينته بعد من رفع أسعار الفائدة في ظل سعيه إلى كبح جماح التضخم، ومن المتوقع أن ترتفع أسعار الفائدة أكثر.

وارتفع مؤشر الدولار الذي يقيس قيمة العملة الأمريكية مقابل سلة من العملات الأخرى، بنسبة 0.1 بالمائة في أحدث التعاملات، وصعد المؤشر بنحو 18 بالمائة منذ بداية العام.

وانخفض الجنيه الإسترليني 0.1 بالمائة إلى 11148 بعد أن تراجع 1.4 بالمائة الليلة الماضية. 

وقفز أمام الدولار في وقت سابق من الأسبوع بعد أن تراجعت الحكومة البريطانية عن خفض مقرر لأعلى شريحة من ضريبة الدخل.

الدولار العملات الرئيسية بيانات أمريكية الولايات المتحدة البنك المركزي الأمريكي مجلس الاحتياطي الاتحادي

رئيس التحرير

وائل لطفي

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