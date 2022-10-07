الجمعة 07 أكتوبر 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

إصابة 4 فى مشاجرة على أرض زراعية بسوهاج

مشاجرة
مشاجرة
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أُصيب 4 أشخاص بإصابات متفرقة بالجسم، اليوم الجمعة، نتيجة وقوع مشاجرة بينهم بسبب خلافات على أرض زراعية بدائرة مركز طهطا شماليِّ محافظة سوهاج، وتم تحرير المحضر اللازم بالواقعة وتولت جهة الاختصاص التحقيق في الواقعة.

تلقى اللواء محمد عبدالمنعم شرباش، مساعد الوزير مدير أمن سوهاج، بلاغًا من مركز شرطة طهطا يفيد بوقوع مشاجرة بدائرة المركز ووجود مصابين بسبب الخلافات على أرض زراعية وتم ضبط المتهمين.

وبالفحص، تبيَّن من خلال التحريات التي أشرف عليها اللواء مدير إدارة المباحث الجنائية وقادها العميد محمود طه، رئيس مباحث المديرية، وضباط وحدة مباحث مركز شرطة طهطا بقيادة العقيد أحمد عزت، مفتش مباحث المركز، بوجود مشاجرة بدائرة المركز بين طرفين بسبب الخلاف على الأرض الزراعية.

وأسفرت المشاجرة عن إصابة "أ. م." - 54 سنة - مُصاب بجرح قطعي بالرأس واشتباه خلع بالكتف الأيمن، و"م. ا." - 18 سنة -  مُصاب بجرح قطعي بالرأس طرف أول، وإصابة "ب. ع. م." - 50 سنة - باشتباه ما بعد الارتجاج، و"أ. ع. م." - 33 سنة - بجرح بالرأس طرف ثان، وتم ضبط طرفيِّ المشاجرة وبسؤالهما، تبادلا الاتهامات فيما بينهما بتعدي كل طرف على الآخر لذات السبب، وتم تحرير المحضر اللازم بالواقعة، وتولت جهة التحقيق المختصة أعمالها.

إصابات متفرقة أرض زراعية المحضر اللازم اللواء محمد عبدالمنعم شرباش أمن سوهاج جهة التحقيق المختصة شرطة طهطا

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