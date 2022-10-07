الجمعة 07 أكتوبر 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

وزير الدفاع الكورى الجنوبى يلتقى قائدًا عسكريًا أمريكيًا كبيرًا فى سول

سول
سول
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عقد وزير الدفاع الكوري الجنوبي لي، جونج سوب اجتماعًا مع قائد القيادة الأمريكية في المحيطين الهندي والهادئ في سول؛ لبحث قضايا عالقة حول التحالف بين بلديهما.

وذكرت وزارة الدفاع الكورية الجنوبية أن "لي" أعرب عن قلقه من سلسلة إطلاق صواريخ من جانب كوريا الشمالية مؤخرًا، خلال مناقشاته مع الأدميرال جون أكيلينو، اليوم الجمعة، وشدد على أن الحليفتين تتعاونان عن كثب للحفاظ على وضع الاستعداد المشترك، حسب الإذاعية الكورية الجنوبية "كيه .بي .إس .وورلد"، اليوم الجمعة.

 وقال وزير الدفاع، إن الانتشار الأخير للمجموعة الهجومية لحاملة الطائرات يو.إس.إس رونالد ريجان، حول شبه الجزيرة الكورية، هو مثال التزام أمريكا بأمن كوريا الجنوبية، فيما ذكر القائد الأمريكي أن وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاجون)، ستسعى جاهدة للردع والرد بشكل فعال على تهديدات من جانب كوريا الشمالية.

وأضافت الوزارة أن الجانبين اتفقا على التعاون للحفاظ على وضع دفاع مشترك راسخ، من خلال تنسيق وثيق بين الجيش الكوري الجنوبي والقيادة الأمريكية في المحيطين الهندي والهادئ.

 - كوريا الجنوبية تسجل عجزًا في الحساب الجاري

في وقت سابق، أظهرت بيانات البنك المركزي في كوريا الجنوبية، الجمعة، أن البلاد سجلت عجزًا في الحساب الجاري لأول مرة منذ 4 أشهر في شهر أغسطس الماضي، حيث نمت الصادرات بوتيرة أبطأ، وواصلت فاتورة الاستيراد الارتفاع وسط زيادة أسعار النفط الخام والمواد الخام الأخرى.

وبلغ العجز في الحساب الجاري للبلاد 3.05 مليار دولار في أغسطس الماضي، وهو تحول حاد من فائض قدره 790 مليون دولار تم تسجيله في يوليو السابق عليه، وفقًا للبيانات الأولية الصادرة عن بنك كوريا المركزي، وهذه هي المرة الأولى منذ 4 أشهر التي تسجل فيها البلاد عجزاً في الحساب الجاري.

وكانت آخر مرة تسجيل عجز قدره 79.3 مليون دولار في أبريل الماضي، حسب ما ذكرته اليوم الجمعة وكالة أنباء «يونهاب» الكورية الجنوبية.

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