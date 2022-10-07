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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

اقتصاد

تعرف على سعر الدولار اليوم 7-10-2022 فى البنوك المصرية

الدولار
الدولار
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استقر سعر الدولار عند نفس الحدود السعرية التي سجلها خلال تعاملات أمس الخميس، وذلك حسب بيانات البنك المركزي المصري، حيث سجل سعر الدولار على الموقع الرسمي للبنك نفس سعره أمس عند ١٩.٦٨ جنيه، ومن المتوقع أن يظل سعر الدولار عند نفس الحدود السعرية له غدًا السبت أيضًا نظرًا لتوقف حركة التداولات في جميع البنوك خلال يومي الجمعة والسبت مع الأجازة الأسبوعية للبنوك لتكون الإجازة ٣ أيام متتالية بسبب إجازة يوم الخميس بمناسبة نصر أكتوبر العظيم.

 

سعر الدولار اليوم في مصر تحديث يومي

 

وارتفع سعر الدولار بشكل قوي لليوم الثاني على التوالي في التداولات العالمية بنسبة أرباح وصلت إلى ١.٩٠٪؜ حتى احتل قائمة العملات الأكثر ربحا بين العملات الرئيسية .

 

سعر الدولار اليوم 

 

 

  • استقر سعر الدولار الأمريكى​ على شاشات البنك المركزي عند 19.6125 جنيه للشراء، و19.6883 جنيه للبيع .
  • وبلغ سعر الدولار في البنك الأهلي المصري عند 19.61 جنيه للشراء، و19.71 جنيه للبيع.

 

  • وسجل سعر الدولار في بنك مصر 19.61 جنيه للشراء، و19.71 جنيه للبيع.

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  • سجل سعر الدولار في البنك التجاري الدولي مصر 19.63 جنيه للشراء، و19.69 جنيه للبيع.

 

  • سجل سعر الدولار في البنك الأهلي الكويتي 19.66 جنيه للشراء، مقابل 19.69 جنيه للبيع.

 

  • وبلغ سعر الدولار في البنك المصري الخليجي 19.66 جنيه للشراء، مقابل 19.69 جنيه للبيع.

 

  • وبلغ سعر الدولار في بنك الاستثمار العربي 19.63 جنيه للشراء، و19.69 جنيه مصري للبيع.

 

  • وسجل الدولار أقل سعر له في بنك الإمارات دبي الوطني، عند 19.59 جنيه للشراء، و19.69 جنيه للبيع.

 

  • كما تراجع سعر الدولار أمام الجنيه المصري في بنك الشركة المصرفية العربية الدولية "سايب"، عند 19.59 جنيه للشراء، و19.69 جنيه مصري للبيع.

 

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  • وبلغ سعر الدولار فى بنك الإسكندرية: ١٩.٦٤ جنيه مصري للشراء، 19.69 جنيه مصري للبيع.
  • وسجل سعر الدولار الأمريكي فى مصرف أبو ظبى الإسلامي 19.66 جنيه  مصري للشراء، 19.69 جنيه مصري  للبيع.
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رئيس التحرير

وائل لطفي

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