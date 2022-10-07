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رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

اقتصاد

أسعار الدواجن اليوم فى مصر 7-10-2022 بالأسواق

الدواجن
الدواجن
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استقرت أسعار الدواجن خلال تعاملات اليوم الجمعة عند نفس الأسعار التي سجلها أمس الخميس، حيث استقرت أسعار الدواجن البيضاء بين ٣٣ و٣٥ جنيها للكيلو، كما استقرت أسعار البيض عند نفس أسعار أمس الخميس.

 

أسعار الدواجن اليوم 

 

أسعار الفراخ البيضاء  وزن كيلو بين 33 و35 جنيها، ووصلت أسعار الدواجن الساسو بين  38 و40 جنيهاًَ، وبلغت أسعار الدواجن البلدي بين 51 و52 جنيهاً، وبلغت أسعار الفراخ أمهات أبيض بين  23 و24 جنيهاًَ.

 

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وبلغ سعر كتكوت أبيض عمر يوم بين 05.25 جنيه و05.50 جنيه، وكتكوت ساسو عمر يوم بين    04.50 جنيه و04.75 جنيه، وكتكوت بلدي عمر يوم بين 4 جنيهات و04.50 جنيه، وبلغ سعر كتكوت بط فرنساوي عمر يوم بين 06.50 جنيه و07.50 جنيه، وكتكوت بط مسكوفي عمر يوم بين 14و15 جنيها، وكتكوت بط مولارد عمر  يوم بين 15 جنيها و15.50 جنيه، وبط فرنساوي بين 24 جنيها و24.50 جنيه، وبط مسكوفي بين 47 جنيها و47.25 جنيه، وبط مولارد  بين 31 جنيها و  32.50 جنيه. 

 

 

أسعار الرومي والسمان 

بلغ سعر كتكوت رومي أسمر عمر يوم من    16.50 جنيها إلى 17 جنيها، وكتكوت رومي بوم  عمر شهر بين   16 جنيها و16.50 جنيه، وكتكوت رومي برونزي  عمر يوم   16.50 بين جنيه و17 جنيها، وكتكوت رومي برونزي وزن 500 جرام وعمر  45 يوم بين 44 جنيها و44.50 جنيه.

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وبلغ سعر كتكوت سمان أسمر بري   عمر يوم 02.25 جنيه و02.50 جنيه، وسعر كتكوت سمان أبيض هجين عمر يوم  بين 02.75 جنيه ، و3 جنيهات، وسعر كتكوت سمان هجين بياض عمر  14 يوما بين 05.50 جنيه، و6 جنيهات.

 

أسعار البيض اليوم

استقرت أسعار البيض الأحمر بين 75 جنيها إلى  76 جنيها، وأسعار البيض الأبيض بين69 جنيها و   70 جنيها، وسجلت أسعار البيض البلدي أقل من البيض الأحمر بعدة جنيهات وتراوح بين   70.00 جنيه و72 جنيها.

أسعار الدواجن فى مصر اليوم الخميس 6-10-2022

اسعار الدواجن أسعار البيض البيض البلدي أسعار الفراخ البيض الاحمر

رئيس التحرير

وائل لطفي

المرجفون فى المدينة

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