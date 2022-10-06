أسعار الدواجن فى مصر اليوم الخميس 6-10-2022

عاودت أسعار الدواجن اليوم الارتفاع بعد أن تراجعت أسعار الفراخ البيضاء إلى 30 جنيها للكيلو الأسبوع الماضي، ووصلت إلى 35 جنيها في الكثير من المحافظات.

أسعار الدواجن في مصر اليوم 6-10-2022

وترجع زيادة أسعار الدواجن إلى الزيادة الكبيرة في الأعلاف التي تستورد مصر كميات كبيرة منها من الخارج، كما استمر سعر البيض في الارتفاع أيضًا بسبب أسعار الأعلاف.

أسعار الفراخ اليوم

بلغ سعر الفراخ البيضاء من 33 إلى 35.00 جنيها للكيلو، ووصلت أسعار الدواجن الساسو من 38.00 إلى 40.00 جنيها، وبلغا أسعار الدواجن البلدي من 51.00 إلى 52.00 جنيها للكيلو، وبلغ سعر الفراخ الأمهات الأبيض من 23.00 إلى 24.00 جنيها للكيلو.

وبلغ سعر الكتكوت الأبيض عمر يوم من 05.25 إلى 05.50 جنيه، وبلغ سعر كتكوت ساسو عمر يوم من 04.50 إلى 04.75 جنيه، ووصل سعر الكتكوت البلدي عمر يوم من 04.00 إلى 04.50 جنيه.

ووصل سعر كتكوت بط فرنساوي عمر يوم من 06.50 إلى 07.50 جنيه، وبلغ سعر كتكوت بط مسكوفي عمر يوم من 14.00 إلى 15.00 جنيها، ووصل سعر كتكوت بط مولارد عمر يوم من 15.00 إلى 15.50 جنيه، ووصل سعر لحم بط فرنساوي من 24.00 إلى 24.50 جنيه، وسعر لحم بط مسكوفي من 47.00 إلى 47.25 جنيه، وسعر لحم بط مولارد من 31.00 إلى 32.50 جنيه.

سعر كرتونة البيض

بلغ سعر كرتونة البيض الأحمر من 75.00 إلى 76.00 جنيها، وسعر كرتونة البيض الأبيض من 69.00 إلى 70.00 جنيها، وسعر كرتونة البيض البلدي من 70.00 إلى 72.00 جنيها.

واتجهت أسعار البيض إلى الارتفاع كجزء من ارتفاع أسعار السلع الغذائية الذي حدث في مصر ضمن تداعيات الحرب الروسية الأوكرانية، وأرجع القائمون على صناعة الدواجن ارتفاع أسعار البيض نتيجة زيادة تكلفة مدخلات الإنتاج ومنها أسعار الأعلاف.