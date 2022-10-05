بايدن: نشعر بخيبة أمل من قرار «أوبك+» بخفض الإنتاج

أفاد بيان صادر عن البيت الأبيض، اليوم الأربعاء، بأن الرئيس الأمريكي جو بايدن “يشعر بخيبة أمل من قرار أوبك+ القصير النظر والقاضي بخفض إنتاجه النفطي بشكل كبير”.

وجاء في بيان وقعه مستشار الأمن القومي جايك سوليفان وكبير المستشارين الاقتصاديين بريان ديس، إن خفض الانتاج سيضر بالدول التي تعاني أصلًا من ارتفاع الأسعار بينما يتعامل الاقتصاد العالمي مع استمرار التأثير السلبي للهجوم الروسي على أوكرانيا.

وقرار "أوبك+" الذي جاء رغم تأكيد تقارير بأن واشنطن مارست ضغوطا كبيرة على دول منتجة، يضع بايدن وحزبه الديموقراطي في مأزق من خلال فتح الباب لزيادات محتملة في أسعار الوقود قبل خمسة أسابيع فقط من انتخابات التجديد النصفي التي يأمل الجمهوريون أن تمنحهم الغالبية في الكونغرس.

وتابع البيان أن “بايدن” سيأمر بخفض احتياطي النفط الأميركي الاستراتيجي، ومن المقرر طرح 10 ملايين برميل في السوق خلال الشهر المقبل في محاولة للحد من ارتفاع الأسعار.

وأضاف البيان، أن الاحتياطيات تنفد بسرعة بعد عمليات السحب القياسية التي أمرت بها الإدارة بدءًا من مارس المقبل، والاحتياطيات الآن عند أدنى مستوى لها منذ يوليو 1984 وليس من الواضح متى تخطط الإدارة لإعادة تعبئتها.

وأضاف أن عمليات السحب المقبلة تستمر بحسب الاقتضاء لحماية المستهلكين الأميركيين وتعزيز أمن الطاقة، ووجه (بايدن) وزيرة الطاقة لبحث أي إجراءات مسؤولة إضافية لمواصلة زيادة الإنتاج المحلي في المدى القريب".

إضافة إلى ذلك "ستتشاور إدارة بايدن مع الكونغرس حول أدوات وآليات إضافية لتقليص تحكم أوبك في أسعار الطاقة".

وفي وقت سابق، انتقد نائب رئيس الوزراء الروسي المكلف شؤون الطاقة الكسندر نوفاك، اليوم الأربعاء، وضع أي سقف لأسعار النفط الروسي، معتبرا أن هذا الأمر "ينتهك آليات السوق" وقد يكون له "تأثير ضار جدا" على الصناعة العالمية.

وأشار الى أن توجه الاتحاد الأوروبي لاتخاذ هذا الاجراء قد يؤدي الى "نقص في النفط"، حذر المسؤول الروسي مجددا من أن الشركات الروسية "لن تزود الدول التي تستخدم هذه الأداة بالنفط".