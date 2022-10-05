المخدرات تقود عاملًا للسجن المؤبد بالإسكندرية

قضت محكمة جنايات الإسكندرية، برئاسة المستشار عبدالله خطاب، اليوم الأربعاء، بالسجن المؤبد وغرامة 200 ألف جنيه لعامل؛ لاتهامه بالاتجار في المخدرات.



تعود أحداث القضية المقيدة، برقم 115 لسنة 2022 جنايات قسم شرطة العامرية ثان، عندما تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسكندرية، إخطارا من ضباط شرطة الأكمنه بضبط المتهم، وبحوزته كمية كبيرة من الأقراص المخدرة.



كشفت تحريات ضباط مباحث الأكمنة، عن أنه حال مباشرة أعمال الكمين بدائرة قسم العامرية، أبصرت القوة الأمنية المتهم "ه. م. خ" عامل، لقيادته سيارة، وعند مشاهدة الكمين محاولا الفرار، إلا أنهم تمكنوا من إيقافه، وبتفتيشه عثر بحوزته علي سلاح أبيض “مطوة” ومبلغ مالي وهاتف محمول.

بتفتيش السيارة عثر بداخلها على عدد من الأجولة، وبفضها تبين أنها تحوي علي عدد 234097 قرصا لعقار الترامادول المخدر بقصد الاتجار.

تحرر محضر بالواقعة، وبعرض الواقعة على النيابة قررت إحالته إلى محكمة جنايات الإسكندرية، التي أصدرت حكمها المتقدم.