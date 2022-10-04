الثلاثاء 04 أكتوبر 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

زيلينسكى يؤكد تحقيق مكاسب سريعة فى الجنوب وتحرير «عشرات» البلدات

زيلينسكي
زيلينسكي
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أكد الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي الثلاثاء، أن جيشه يحقق تقدمًا "سريعًا وقويًا" في الجنوب وأنه استعاد "عشرات" البلدات هذا الأسبوع من الروس في الجنوب وفي الشرق.


وقال في خطابه اليومي الذي ينشر على الشبكات الاجتماعية، إن الجيش الأوكراني يحقق "تقدمًا سريعًا وقويًا في جنوب بلادنا".

 

تم تحرير العشرات من البلدات هذا الأسبوع وحده، في المناطق الأربع التي ضمتها روسيا في نهاية الأسبوع الماضي.


وأضاف أن بعض الأراضي التي تمت استعادتها هي في خيرسون ولوجانسك ودونيتسك، حيث أجريت استفتاءات الأسبوع الماضي للانضمام إلى روسيا وصفتها كييف والغرب بـ"الصورية"، مشيرًا إلى ثماني بلدات في منطقة خيرسون الجنوبية تراجعت فيها القوات الروسية في مواجهة هجوم أوكراني مضاد، وفقًا للخرائط العسكرية التي عرضتها وزارة الدفاع الروسية الثلاثاء.


وأظهر أحدث الخرائط التي كشفت عنها موسكو أن القوات الروسية انسحبت من العديد من البلدات في خيرسون، بما في ذلك مناطق على طول الضفة الغربية لنهر دنيبر.


وفي خاركيف أظهرت الخرائط أن القوات الروسية تخلت بالكامل تقريبًا عن الضفة الشرقية لنهر أوسكيل، حيث كانت تحتفظ بموطئ قدم.


وقال زيلينسكي "جنودنا لا يتوقفون، إنها مسألة وقت فقط قبل أن نطرد المحتل من كل أرضنا".

الأسلحة الغربية أوكرانيا روسيا الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي الجيش الأوكراني خيرسون ولوغانسك

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