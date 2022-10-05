الأربعاء 05 أكتوبر 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

زيادة قرشين.. سعر الدولار الأمريكى اليوم الأربعاء 5 أكتوبر فى البنوك

سعر الدولار الأمريكى
سعر الدولار الأمريكى
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سعر الدولار الأمريكي من الأمور التي تشغل المصريين بشكل مستمر كون سعر السلع سواء المحلية أو المستوردة تتأثر في السوق بشكل كبير بسعر الدولار الأمريكي الذي يستمر في الارتفاع الأيام الماضية ويتغير بشكل لحظي على شاشات البنوك  لذا يتصدر سعر الدولار محركات البحث طيلة ساعات اليوم.

 

سعر الدولار الأمريكي اليوم الأربعاء 5 أكتوبر في البنوك وشركات الصرافة 

ارتفع سعر الدولار اليوم الأربعاء 5-10-2022، بمقدار قرشين في سعريّ البيع والشراء، في بداية  التعاملات البنكية، وسجل متوسط أسعار الصرف مقابل الجنيه المصري في البنك المركزي المصري مستوى: 19.61 جنيه للشراء، و 19.68 جنيه للبيع، ويقدم موقع «الدستور» أسعار صرف عملة الولايات المتحدة الأمريكية في البنوك الخاصّة والتجارية والأجنبية والحكومية والإسلامية، العاملة في السوق المصرفية المصرية، وفقًا لشاشات التداول اللحظية بالفروع المنتشرة على مستوى الجمهورية.

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استقرار الدولار مقابل الجنيه فى بداية تعاملات اليوم الثلاثاء

سعر الدولار اليوم في المصرف المتحد الأربعاء 5-10-2022

وصل سعر الدولار اليوم مقابل الجنيه المصري، في المصرف المتحد، إلى 19.63 جنيه للشراء، و 19.69 جنيه للبيع.

 

سعر الدولار الأمريكي في بنك مصر الأربعاء 5-10-2022

وشهد سعر الدولار في بنك مصر، مستوى صرف أمام الجنيه المصري عند: 19.61 جنيه للشراء، و 19.67 جنيه للبيع.

 

سعر الدولار الأمريكي في بنك قناة السويس الأربعاء 5-10-2022

أما سعر الدولار مقابل الجنيه المصري، فسجل في بنك قناة السويس، مستوى صرف عند: 19.59 جنيه للشراء، و 19.69 جنيه للبيع.

 

سعر الدولار في البنك الأهلي المصري الأربعاء 5-10-2022

وسجل سعر الدولار بحسب شاشات التداول في البنك الأهلي المصري، مستوى صرف عند: 19.61 جنيه للشراء، و 19.67 جنيه للبيع.

 

سعر الدولار الأمريكي في البنك العربي الإفريقي الدولي الأربعاء 5-10-2022

وبلغ سعر الدولار اليوم مقابل الجنيه المصري، في البنك العربي الإفريقي الدولي، 19.61 جنيه للشراء، و 19.69 جنيه للبيع.

 

سعر العملة الخضراء في البنك الأهلي القطري الأربعاء 5-10-2022

وحقق سعر الدولار في البنك الأهلي القطري، مستوى صرف مقابل الجنيه المصري عند: 19.63 جنيه للشراء، و 19.69 جنيه للبيع.

 

سعر الدولار في مصرف أبوظبي الإسلامي

أما سعر الدولار أمام الجنيه المصري، في مصرف أبوظبي الإسلامي، فسجل مستوى صرف عند: 19.66 جنيه للشراء، و 19.69 جنيه للبيع.

 

سعر الدولار في البنك التجاري الدولي

وفي البنك التجاري الدولي «CIB»، وصل سعر الدولار اليوم أمام الجنيه المصري، إلى 19.63 جنيه للشراء، و 19.69 جنيه للبيع.

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رئيس التحرير

وائل لطفي

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