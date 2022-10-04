يستطيع طلاب الدبلومات الفنية الاستعلام عن تقليل الاغتراب 2022، من خلال الرابط الذي حددته وزارة التعليم العالي والبحث العلمي تسهيلًا على الطلاب لكتابة رغباتهم الجديدة مع رفضها لعملية التحويل الورقي.

وكانت وزارة التعليم العالي قد بدأت في استقبال طلبات تقليل الاغتراب 2022 للدبلومات الفنية خلال الفترة من 28 سبتمبر ومازالت مفتوحة حتى الآن عبر موقع مصر الرقمية موقع التنسيق الالكتروني، وتوضح الدستور في الخطوات التالية رابط تقليل الاغتراب 2022 للدبلومات الفنية وكيفية كتابتها الكترونيًا.

رابط تقليل الاغتراب 2022 للدبلومات الفنية

يدخل الطالب/ الطالبة على رابط تقليل الاغتراب عبر موقع التنسيق الإلكتروني من هذا الرابط https://tansik.digital.gov.eg/application/Certificates/Fani/DefaultFani.aspx ، ثم يضغط على أيقونة طباعة بطاقة الترشح ، لتفتح صفحة جديدة تطلب منه تحديد نوع التعليم الفني، ثم كتابة رقم الدخول الذي تسلمه الطالب من المعهد، ثم كتابة الرقم السري ويُنصح دائماً بإدخال الرقم السري من خلال أزرار الأرقام الموضحه بدلا من لوحة المفاتيح .

ثم كتابة رقم الدخول والرقم السري يتم توزيعهم في المعهد علي الحاصلين علي الحد الأدني للتنسيق، ثم كتابة الرقم التأكيدي، وأعد كتابة الرقم التأكيدي

شروط تقليل الاغتراب

وحددت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي مجموعة من الاشتراكات لقبول طلبات تقليل الاغتراب لطلاب الدبلومات الفنية ، وهي وتتواجد بعض الشروط التي يتم قبول الطالب بـ نتيجة تقليل اغتراب الدبلومات الفنية 2022 وفقًا لها، وهى أن يكون التحويل المُناظر في حدود الحد الأدنى للقطاع والنسبة المقررة من المجلس الأعلي للجامعات، أما التحويل غير المُناظر يكون باستيفاء الحد الأدنى للكلية المراد التحويل إليها وفي حدود النسبة المقررة، كما يتم السماح للطالب الذي تم ترشيحه في عملية التنسيق إلى إحدى المعاهد العالية الخاصة أو المتوسطة بالتقدم للتحويل الالكتروني فقط إلى معهد أخر في ذات التخصص أو تخصص أخر غير مُناظر بشرط استيفاء الطالب للحد الأدنى المعلن للمعهد المُراد التحويل إليه، وفي ضوء النسبة المُقررة والطاقة الاستيعابية وبأسبقية المجموع.

مع الالتزام بقواعد التوزيع الجغرافي، ويكون التحويل عن طريق موقع التنسيق الإلكتروني فقط، كما تشترط أن يكون تقليل الاغتراب لمرة واحدة فقط، مع ضرورة استيفاء الشروط الإضافية للكلية المراد التحويل إليها مثل اجتياز اختبار القدرات للكليات التي لها امتحان قدرات، والوضع في الاعتبار أنه لا توجد تحويلات ورقية.