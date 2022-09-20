الثلاثاء 20 سبتمبر 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

تحقيقات ومتابعات

رابط تقليل الاغتراب للمرحلة الثالثة 2022

الاغتراب
الاغتراب
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يبحث طلاب الثانوية العامة عن رابط تقليل الاغتراب للمرحلة الثالثة 2022، بعد سماح وزارة التعليم العالي والبحث العلمي بفتح باب تقليل الاغتراب الثلاثاء الماضي الموافق 13 سبتمبر.

وتصدر رابط تقليل الاغتراب للمرحلة الثالثة 2022، مؤشرات بحث “جوجل” حتى أصبحت من أكثر الكلمات بحثًا عنها.

ويعرض “الدستور” في التقرير التالي رابط تقليل الاغتراب للمرحلة الثالثة 2022 وشروط تقليل الاغتراب.

رابط تقليل الاغتراب للمرحلة الثالثة 2022

 

يستطيع طلاب الثانوية العامة تقليل الاغتراب للمرحلة الثالثة 2022من خلال هذا الرابط https://tansik.digital.gov.eg/application/Certificates/Thanwy/defaultThanwy.aspx

ومازال باب تقليل الاغتراب للمرحلة الثالثة 2022 مفتوحًا، تزامنًا مع تأكيد وزارة التعليم العالي استمرار فتح باب الاغتراب للمرحلة الثالثة 2022  لمدة 5 أيام من فتح باب التحويل بين الكليات والمعاهد.

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ويتيح رابط تقليل الاغتراب للمرحلة الثالثة 2022 الآن، تدوين رغبات للطلاب الناجحين في الدور الأول للثانوية العامة هذا العام 2022، والمتخلفين من المرحلتين الأولى والثانية من تنسيق القبول بالجامعات للعام الدراسي الجديد، والطلاب الناجحين في الدور الثاني.

خطوات تقليل الاغتراب للمرحلة الثالثة 2022 

أولًا: الدخول على موقع التنسيق الإلكتروني للجامعات (من هنا). 

ثانيًا: الدخول على خدمات تنسيق الثانوية العامة.

ثالثًا: اختيار مصدر شهادة الثانوية العامة - تقليل الاغتراب للمرحلة الثالثة  .

رابعًا: كتابة رقم الجلوس.

خامسًا: كتابة الرقم السري.

سادسًا: الحصول على نتيجة تقليل الاغتراب للمرحلة الثالثة فور إعلانها مباشرة.

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وحددت وزارة التعليم العالي شروط تقليل الاغتراب  للمرحلة الثالثة  2022 في حدود نسبة 10% ، ولا يعني تقليل الاغتراب المرحلة الثالثة 2022 تغيير الرغبات بل اختيار الكلية الأقرب للطلاب ومحل سكنهم.

ويسمح للطالب الذي تم ترشيحه  في كلية ما خارج منطقته الجغرافية، بالتقدم للتحويل إلى كلية مناظرة كتقليل اغتراب في منطقته فقط وبغض النظر عن الحد لمجموع الدرجات الذي قبلته الكلية المطلوب التحويل إليها، بشرط حصول الطالب على الحد الأدنى لمجموع الدرجات الذي قبلته الكلية المطلوب التحويل إليها "انتظام - انتساب" من أجل استيفاء شروط تقليل الاغتراب المرحلة الثالثة 2022، كما يشترط استيفاء باقي قواعد القبول بالكلية مثل النجاح في اختبارات القدرات – إن وجد.

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رئيس التحرير

وائل لطفي

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