الثلاثاء 04 أكتوبر 2022
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

13 مصابًا بانقلاب ميكروباص فى الشرقية

انقلاب ميكروباص
انقلاب ميكروباص
ads

أصيب 13 شخصاً بسحجات وكدمات وإصابات متفرقة إثر تعرضهم لحادث انقلاب سيارة ميكروباص، طريق "القاهرة - الإسماعيلية" اتجاه القاهرة.

تلقى اللواء محمد صلاح، مدير أمن الشرقية، إخطارًا من اللواء محمد الجمسي، مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود بلاغ بوقوع حادث تصادم بطريق "إسماعيلية- القاهرة" اتجاه القاهرة.

بالانتقال والفحص تبين وقوع حادث انقلاب سيارة ميكروباص نتيجة السرعة الزائدة وانفجار إطار السيارة، ما أسفر عن إصابة 13 شخصا جميعهم من مركزي فاقوس والحسينية، بإصابات متفرقة ومتنوعة.

تم الدفع بعدد من سيارات الإسعاف وتم نقل المصابين إلى مستشفى ابن سيناء، لتلقي الإسعافات الطبية والعلاج اللازم، وتم رفع آثار الحادث وتسيير الحركة المرورية.

القاهرة ميكروباص سيارة انقلاب طريق إسماعيلية اصابة نقل المصابين اتجاه القاهرة

رئيس التحرير

وائل لطفي

شكر واجب لوزارتى الصحة والثقافة

الأكثر قراءة

لأسباب غير معروفة.. إدارى يطعن مدير مدرسة بسكين فى طابور الصباح بسوهاج

المؤبد لتاجر حشيش وهيروين فى القليوبية

سعر كراسة شروط الإسكان الاجتماعي 2022.. وأسعار الشقق في الإعلان 16

«الكموني»: استقبال الرئيس السيسي لوفد كويتي يؤكد أن مصر قبلة الاستثمارات العربية

سميرة عبدالعزيز لـ«الدستور»: نعيش أزهى العصور تحت قيادة الرئيس السيسى

رئيس الاستطلاع الأسبق: أداء السيسى التحية العسكرية لأبطال «139 صاعقة» رسالة تكريم

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أمل زيادة

رسائل لن تصل إلى عمر خورشيد (7)

حسين دعسة

زيارة الملك عبدالله الثاني إلى سلطنة عمان.. القضايا الراهنة عنوان المرحلة

منى رجب

مصر تحتفل بـ٢٠٠ عام على إرساء علم المصريات

ماجد حبته

ملك تحت الإقامة الجبرية!

القس. رفعت فكرى

فى ذكرى ميلاد غاندى

جمال رشدي

خدعوك فقالوا لا حوار مع الإخوان

جمال-أسعد

الدورة البرلمانية بين النواب والوزراء

لواء. محسن الفحام

التعليم.. والجمهورية الجديدة

صور

الأزهر

عودة الطلاب للمدارس

أول أيام العام الدراسى الجديد

محطة تل أبيب

المزيد

إسرائيل ترفع سعر الفائدة لأعلى معدل لها منذ 10 سنوات

خارج الأجندة.. كيف تؤثر الحرب فى أوكرانيا على الانتخابات الإسرائيلية؟

الاحتلال يغلق سجن «ريمون» ويحتجز أهالى الأسرى