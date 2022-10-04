الثلاثاء 04 أكتوبر 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

إحالة عاطل صنع مادة الآيس المخدر فى المطرية للمحاكمة

جريدة الدستور
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أحالت نيابة المطرية الجزئية، اليوم، عاطل لمحكمة الجنايات، بتهمة تصنيع والاتجار في مخدر الآيس.

وأكدت معلومات وتحريات الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة، قيام أحد الأشخاص مقيم بدائرة قسم شرطة المطرية، بمزاوله نشاط غير مشروع بمجال تصنيع وتجهيز مخدر الآيس بقصد الاتجار، متخذاً من دائرة القسم مسرحاً لمزاولة نشاطه الإجرامي.

وعقب تقنين الإجراءات، تم استهدافه، وأمكن ضبطه حال تواجده بمسكنه وبحوزته كمية من المواد والأدوات المستخدمة في تصنيع وتجهيز مخدر الآيس.

بمواجهته بالتحريات وما أسفر عنه الضبط اعترف بحيازته المضبوطات بقصد استخدامها في تصنيع مخدر الآيس وترويجها على عملائه، وأبنه تحصل على طريقة تصنيع مادة الآيس المخدر من خلال أحد مواقع التواصل الاجتماعي، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

نيابة المطرية الجزئية مخدر الأيس محكمة الجنايات عاطل إحالة

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