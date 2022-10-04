إحالة عاطل صنع مادة الآيس المخدر فى المطرية للمحاكمة

أحالت نيابة المطرية الجزئية، اليوم، عاطل لمحكمة الجنايات، بتهمة تصنيع والاتجار في مخدر الآيس.



وأكدت معلومات وتحريات الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة، قيام أحد الأشخاص مقيم بدائرة قسم شرطة المطرية، بمزاوله نشاط غير مشروع بمجال تصنيع وتجهيز مخدر الآيس بقصد الاتجار، متخذاً من دائرة القسم مسرحاً لمزاولة نشاطه الإجرامي.



وعقب تقنين الإجراءات، تم استهدافه، وأمكن ضبطه حال تواجده بمسكنه وبحوزته كمية من المواد والأدوات المستخدمة في تصنيع وتجهيز مخدر الآيس.

بمواجهته بالتحريات وما أسفر عنه الضبط اعترف بحيازته المضبوطات بقصد استخدامها في تصنيع مخدر الآيس وترويجها على عملائه، وأبنه تحصل على طريقة تصنيع مادة الآيس المخدر من خلال أحد مواقع التواصل الاجتماعي، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.