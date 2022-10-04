تأجيل محاكمة 4 متهمين بالقتل العمد واستعراض القوة في الجمالية

قررت محكمة جنايات شمال القاهرة، برئاسة المستشار شريف حسن عبد النبي وعضوية المستشارين أحمد إبراهيم ومحمد جمال عبد الشافي وأمانة سر محمد الغلبان ومحمد صابر تأجيل إعادة محاكمة 4 متهمين في اتهامهم بالقتل العمد واستعراض القوة في الجمالية.

وأحالت النيابة المتهمين على محكمة الجنايات لأنهم في يوم 14 أغسطس 2013 بدائرة قسم شرطة الجمالية، استعرضوا القوة ولوحوا بالعنف قبل كل من "حسين-ع" و"رامى- م" وذلك بقصد تخويفهما بإلحاق الأذى المادي والمعنوي بهما وكان من شانه ذلك الفعل إلقاء نفسهم وتكدير سكينتهما وأمنهما.

وذكر أمر الإحالة أن المتهمين قتلوا عمد المجني عليه الأول إبان تواجد المجني عليه في إحدى اللجان الشعبية بأن قام المتهم الأول بإطلاق أعيرة نارية من بندقية اليه قاصدا قتل أيا من المتواجدين باللجنة الشعبية.