مصرع عامل صعقا بالكهرباء أثناء عمله بموقع تحت الإنشاء فى أكتوبر

لقي عامل مصرعه صعقا بالكهرباء أثناء عمله داخل موقع تحت الإنشاء بدائرة قسم شرطة أول أكتوبر بالجيزة.

البداية كانت بتلقى المقدم مصطفى كمال، رئيس مباحث قسم شرطة أول أكتوبر بمديرية أمن الجيزة إخطارا من غرفة عمليات النجدة تفيد باستقبال عامل وادعاء تعرضه لصعق كهربائي داخل موقع تحت الإنشاء بدائرة القسم.

وعلى الفور، انتقلت الأجهزة الأمنية إلى محل البلاغ، وبالفحص وسؤال زملاء المتوفى في العمل، أفادوا بأنه أثناء قيام المتوفى بعمله داخل محل تحت الإنشاء لامس سلكا غير معزول ولقي مصرعه إثر ذلك، ولم يتهموا أحدًا بالتسبب في ذلك ونفوا وجود شبهة جنائية في الواقعة، وهو ما أكدته تحريات المباحث وتقرير مفتش الصحة المبدئي وجرى نقل الجثة إلي ثلاجة المستشفى تحت تصرف النيابة العامة.

وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة وتولت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.