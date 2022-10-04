الثلاثاء 04 أكتوبر 2022
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

مصرع عامل صعقا بالكهرباء أثناء عمله بموقع تحت الإنشاء فى أكتوبر

جثة
جثة
ads

لقي عامل مصرعه صعقا بالكهرباء أثناء عمله داخل موقع تحت الإنشاء بدائرة قسم شرطة أول أكتوبر بالجيزة.

البداية كانت بتلقى المقدم مصطفى كمال، رئيس مباحث قسم شرطة أول أكتوبر بمديرية أمن الجيزة إخطارا من غرفة عمليات النجدة تفيد باستقبال عامل وادعاء تعرضه لصعق كهربائي داخل موقع تحت الإنشاء بدائرة القسم.

وعلى الفور، انتقلت الأجهزة الأمنية إلى محل البلاغ، وبالفحص وسؤال زملاء المتوفى في العمل، أفادوا بأنه أثناء قيام المتوفى بعمله داخل محل تحت الإنشاء لامس سلكا غير معزول ولقي مصرعه إثر ذلك، ولم يتهموا أحدًا بالتسبب في ذلك ونفوا وجود شبهة جنائية في الواقعة، وهو ما أكدته تحريات المباحث وتقرير مفتش الصحة المبدئي وجرى نقل الجثة إلي ثلاجة المستشفى تحت تصرف النيابة العامة.

وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة وتولت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

عامل مصرعه صعقا بالكهرباء موقع تحت الإنشاء أكتوبر الجيزة

رئيس التحرير

وائل لطفي

شكر واجب لوزارتى الصحة والثقافة

الأكثر قراءة

الأمم المتحدة: 1222 ضحية مدنية فى أوكرانيا خلال سبتمبر الماضى

موعد ظهور نتيجة مسابقة 30 ألف معلم 2022 لاختبارات التنظيم والإدارة

أمل إبراهيم: «رفضت محمود ياسين يلمسنى ووقفت التصوير لأنى صايمة»

رئيس الوزراء الباكستانى يشكر الصين لمساعدتها ضحايا الفيضانات

«صقر دل على موقعهم».. قصة العثور على المفقودين فى صحراء مطروح

التحقيق مع مسجل خطر متهم بسرقة حقيبة يد من سيدة وإلقاء مادة كاوية على ابنها بالعمرانية

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حسين دعسة

زيارة الملك عبدالله الثاني إلى سلطنة عمان.. القضايا الراهنة عنوان المرحلة

منى رجب

مصر تحتفل بـ٢٠٠ عام على إرساء علم المصريات

ماجد حبته

ملك تحت الإقامة الجبرية!

القس. رفعت فكرى

فى ذكرى ميلاد غاندى

جمال رشدي

خدعوك فقالوا لا حوار مع الإخوان

جمال-أسعد

الدورة البرلمانية بين النواب والوزراء

لواء. محسن الفحام

التعليم.. والجمهورية الجديدة

لواء.حمدى البطران

سرقة المسلات المصرية «2»

صور

الأزهر

عودة الطلاب للمدارس

أول أيام العام الدراسى الجديد

محطة تل أبيب

المزيد

خارج الأجندة.. كيف تؤثر الحرب فى أوكرانيا على الانتخابات الإسرائيلية؟

الاحتلال يغلق سجن «ريمون» ويحتجز أهالى الأسرى

إسرائيل: لا نمانع تطوير حقل غاز فى لبنان وسنحصل على حصتنا المالية