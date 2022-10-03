رئيس وزراء فرنسا تؤكد استعداد بلادها للشتاء من جهة الطاقة

أكدت رئيسة الوزراء الفرنسية إليزابيث بورن، اليوم الاثنين، أن بلدها "مستعد" للشتاء رغم نقص إمدادات الغاز في أوروبا، إذا خفض السكان استهلاك الطاقة.

جاء ذلك في كلمة لها أمام البرلمان خلال جلسة مخصصة؛ لمناقشة الحرب في أوكرانيا، وقالت بورن: "مهما حصل، نحن مستعدون لهذا الشتاء. توقعنا هذا الوضع مسبقا".

وأشارت إلى أن فرنسا ملأت بالكامل تقريبًا خزاناتها المخصصة للغاز وزادت القدرة الاستيعابية للمحطات المشيّدة في الموانئ لمعالجة الغاز الطبيعي المسال.

أضافت: "أعلن الرئيس عن خطة لتوفير الطاقة هذا الصيف. إذا شارك الجميع، فسنتجاوز هذه الشهور المقبلة دون خطر حدوث انقطاعات".

وفي خطاب بالفيديو موجّه إلى الشعب الفرنسي، ظهر الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، اليوم الاثنين، مرتديا كنزة بياقة عالية، في لباس بات يرمز لجهود توفير الطاقة المستخدمة للتدفئة.

وحثت الحكومة الفرنسية السكان على عدم استخدام التدفئة في منازلهم إلا إذا انخفضت الحرارة إلى أقل من 19 درجة مئوية.

تداعيات الحرب

يشار إلى أن الحرب الروسية الأوكرانية كشفت تداعيات اعتماد أوروبا على الغاز الروسي، مما دفع إلى التدافع لإيجاد مصادر بديلة للطاقة.

وأدى ارتفاع أسعار الطاقة والغذاء والخدمات على وجه الخصوص إلى ارتفاع التضخم في فرنسا؛ ما دفع الحكومة الفرنسية أن تقر في مارس خطة دعم اقتصادية لمواجهة تداعيات الحرب؛ تتضمن عددا من الإجراءات لمساعدة الأسر والشركات والمزارعين والصيادين على مواجهة التداعيات الاقتصادية للأزمة.

وفي منتصف سبتمبر الماضي، قالت رئيسة الوزراء الفرنسية، إن بلادها ستضع سقفا لزيادة أسعار الغاز الطبيعي والكهرباء عند حدود 15% في مطلع العام المقبل ممددة بذلك تحكمها بالأسعار بعد الغزو الروسي لأوكرانيا، فيما توقع وزير المالية برونو لومير خلال مؤتمر صحفي أن يبلغ صافي تكلفة سقوف أسعار الطاقة في ميزانية 2023 ما مجموعه 16 مليار يورو.