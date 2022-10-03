يعوض خسارته.. تعرف على أحدث أسعار الذهب اليوم في مصر

تمكن معدن الذهب النفيس اليوم من تقليل خسائره التي شهدها الأيام الماضية، خاصة في تعاملاته المسائية إذ ارتفع سعر الجرام الواحد منه 5 جنيهات دفعة واحدة، وذلك بالمقارنة مع مستواه في منتصف تعاملات اليوم، إذ كان قد انخفض سعر الذهب حتى منتصف تعاملات اليوم الاثنين 29 جنيهًا، وهذا قبل أن يعاود الصعود خلال التعامل المسائي ليصبح مجموع الانخفاض خلال تعاملات اليوم 24 جنيهًا.

أسعار الذهب اليوم في التعامل المسائي

ارتفعت أسعار الذهب عيار 14 إلى 727 جنيها للجرام الواحد .

كما ارتفع سعر الذهب عيار 18 إلى 934 جنيها للجرام

وصعد أيضًا سعر الذهب عيار 21 إلى 1090 جنيها للجرام.

كذلك ارتفع سعر الذهب عيار 24 إلى نحو 1246 جنيها للجرام.

سعر الجنيه الذهب



أما سعر الجنيه الذهب فقد ارتفع إلى 8620 جنيهًا، ولكنه في اوقت نفسه يختلف من تاجر لآخر، كما أنه حسب على قدرحجم الذهب في الجنيه، ويرتبط سعره بأسعار الجرام عيار 21.

سعر الذهب اليوم عالميًا

و ارتفع سعر الذهب عالميًا خلال التعاملات المسائية ليوم الاثنين، في أولى جلسات الأسبوع، إلى 1671 دولارًا للأوقية، بنسبة زيادة قدرها 0.63%، وذلك وفقا لبيانات وكالة بلومبرج.

وكان قد هبط سعر الذهب اليوم الاثنين في مصر، مع بداية التعاملات، وتراجع الجرام 19 جنيها دفعة واحدة، مقارنة بمستواه أمس الأحد 2/10/2022، وذلك على الرغم من ارتفاع أسعار المعدن عالميًا.

إذ سجل سعر الذهب عيار 24 اليوم الإثنين في التعاملات الصباحية اليوم الاثنين 3 أكتوبر 2022 نحو 1272 جنيهًا.

بينما سجل الذهب عيار 21 خلال في تعاملات الصباح ما يقارب 1113جنيهًا.

وسجل الذهب عيار 18 خلال خلال التعاملات الصباحية نحو 954 جنيهًا.