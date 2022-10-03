الثلاثاء 04 أكتوبر 2022
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

تحقيقات ومتابعات

يعوض خسارته.. تعرف على أحدث أسعار الذهب اليوم في مصر

الذهب
الذهب
ads

 

تمكن معدن الذهب النفيس اليوم من تقليل خسائره التي شهدها الأيام الماضية، خاصة في تعاملاته المسائية إذ ارتفع سعر الجرام الواحد منه 5 جنيهات دفعة واحدة، وذلك بالمقارنة مع مستواه في منتصف تعاملات اليوم، إذ كان قد انخفض سعر الذهب حتى منتصف تعاملات اليوم الاثنين 29 جنيهًا، وهذا قبل أن يعاود الصعود خلال التعامل المسائي ليصبح مجموع الانخفاض خلال تعاملات اليوم 24 جنيهًا.

سعر الذهب اليوم فى مصر للبيع والشراء عيار 21 بالمصنعية

أسعار الذهب اليوم في التعامل المسائي

ارتفعت أسعار الذهب عيار 14 إلى 727 جنيها للجرام الواحد .

 

كما ارتفع سعر الذهب عيار 18 إلى 934 جنيها للجرام

 

وصعد أيضًا سعر الذهب عيار 21 إلى 1090 جنيها للجرام.

 

كذلك ارتفع سعر الذهب عيار 24 إلى نحو 1246 جنيها للجرام.

 

سعر الجنيه الذهب
 

أما سعر الجنيه الذهب فقد ارتفع إلى 8620 جنيهًا، ولكنه في اوقت نفسه يختلف من تاجر لآخر، كما أنه حسب على قدرحجم الذهب في الجنيه، ويرتبط سعره بأسعار الجرام عيار 21.

 

سعر الذهب اليوم عالميًا

 

و ارتفع سعر الذهب عالميًا خلال التعاملات المسائية ليوم الاثنين، في أولى جلسات الأسبوع، إلى 1671 دولارًا للأوقية، بنسبة زيادة قدرها 0.63%، وذلك وفقا لبيانات وكالة بلومبرج.

 

وكان قد هبط سعر الذهب اليوم الاثنين في مصر، مع بداية التعاملات، وتراجع الجرام 19 جنيها دفعة واحدة، مقارنة بمستواه أمس الأحد 2/10/2022، وذلك على الرغم من ارتفاع أسعار المعدن عالميًا.

 

إذ سجل سعر الذهب عيار 24 اليوم الإثنين في التعاملات الصباحية اليوم الاثنين 3 أكتوبر 2022 نحو 1272 جنيهًا.

 

بينما سجل الذهب عيار 21 خلال في تعاملات الصباح ما يقارب 1113جنيهًا.

 

وسجل الذهب عيار 18 خلال خلال التعاملات الصباحية نحو 954 جنيهًا.

مصر تحصد المركز الثالث في مسابقة الإنشاد الكنسي العالمية

عرض فيلم «ورقة شجر» بمركز الثقافة السينمائية.. الأربعاء

سعر الذهب التعامل المسائي أسعار الذهب اليوم في التعامل المسائي الذهب عيار 14 سعر الذهب عيار 21 سعر الجنية الذهب سعر الذهب عيار 24

رئيس التحرير

وائل لطفي

شكر واجب لوزارتى الصحة والثقافة

الأكثر قراءة

الأمم المتحدة: 1222 ضحية مدنية فى أوكرانيا خلال سبتمبر الماضى

موعد ظهور نتيجة مسابقة 30 ألف معلم 2022 لاختبارات التنظيم والإدارة

أمل إبراهيم: «رفضت محمود ياسين يلمسنى ووقفت التصوير لأنى صايمة»

رئيس الوزراء الباكستانى يشكر الصين لمساعدتها ضحايا الفيضانات

«صقر دل على موقعهم».. قصة العثور على المفقودين فى صحراء مطروح

التحقيق مع مسجل خطر متهم بسرقة حقيبة يد من سيدة وإلقاء مادة كاوية على ابنها بالعمرانية

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حسين دعسة

زيارة الملك عبدالله الثاني إلى سلطنة عمان.. القضايا الراهنة عنوان المرحلة

منى رجب

مصر تحتفل بـ٢٠٠ عام على إرساء علم المصريات

ماجد حبته

ملك تحت الإقامة الجبرية!

القس. رفعت فكرى

فى ذكرى ميلاد غاندى

جمال رشدي

خدعوك فقالوا لا حوار مع الإخوان

جمال-أسعد

الدورة البرلمانية بين النواب والوزراء

لواء. محسن الفحام

التعليم.. والجمهورية الجديدة

لواء.حمدى البطران

سرقة المسلات المصرية «2»

صور

الأزهر

عودة الطلاب للمدارس

أول أيام العام الدراسى الجديد

محطة تل أبيب

المزيد

خارج الأجندة.. كيف تؤثر الحرب فى أوكرانيا على الانتخابات الإسرائيلية؟

الاحتلال يغلق سجن «ريمون» ويحتجز أهالى الأسرى

إسرائيل: لا نمانع تطوير حقل غاز فى لبنان وسنحصل على حصتنا المالية