منتخب الشباب يستقر على إقامة معسكر مغلق فى نوفمبر

استقر الجهاز الفني لمنتخب مصر للشباب "مواليد 2003" على الدخول في معسكر مغلق خلال شهر نوفمبر المقبل، استعدادًا لمنافسات كأس الأمم الإفريقية للشباب.

ويسعى الجهاز الفني لمنتخب مصر للشباب بقيادة محمود جابر لخوض بعض المباريات الودية في المعسكر المقبل، من أجل الوقوف على مستوى اللاعبين.

ويستعد منتخب مصر للشباب لخوض منافسات كأس الأمم الإفريقية للشباب تحت 20 عامًا، التي تستضيفها مصر في شهر فبراير من العام المقبل.

وهبة يراقب بطولة الجمهورية قبل معسكر منتخب الناشئين

فيما حرص محمد وهبة المدير الفني لمنتخب مصر للناشئين "مواليد 2006" على تقسيم جهازه المعاون لمتابعة مباريات بطولة الجمهورية، لاختيار أفضل العناصر التي ستتواجد في المعسكر المقبل.

ويستعد وهبة ومعاونوه لمتابعة كل مباريات بطولة الجمهورية، قبل الإعلان عن القائمة التي ستدخل في معسكر مغلق، يبدأ يوم 12 أكتوبر الجاري.

وحدد الجهاز الفني لمنتخب مصر للناشئين يوم 30 أكتوبر موعدًا للسفر إلى الجزائر، للمشاركة في تصفيات شمال أفريقيا، المؤهلة لكأس الأمم الأفريقية للناشئين، والتي تقام في الفترة من 5 إلى 15 نوفمبر.

وتضم مجموعة شمال أفريقيا في التصفيات القارية إلى جانب المنتخب المصري كل من ليبيا، تونس والمغرب.

منتخب الصالات يبدأ معسكرًا مفتوحًا استعدادًا لتصفيات كأس الأمم

ويدخل منتخب مصر لكرة الصالات في معسكر مفتوح، في الفترة من 3 إلى 10 أكتوبر، استعدادًا لخوض التصفيات المؤهلة لكأس الأمم الإفريقية، مطلع العام المقبل.

ويستهدف الجهاز الفني بقيادة هشام صالح متابعة الحالة البدنية للاعبين، وكذلك تجربة بعض العناصر التي تم ضمها لصفوف المنتخب مؤخرًا.

واختار الجهاز الفني للمنتخب قائمة تضم كلًا من محمود شوبير، جمال عبدالناصر، أحمد فكري، مصطفى عيد، علاء دونجا، محمد سعيد، محمد جمال حداد، عبدالرحمن "بودي"، خالد "مارادونا"، محمد فتحي، محمد عبدالحميد "كوكي"، محمود عبدالخالق "كاريكا"، إبراهيم سعيد، خالد يسري، أحمد جعيدي، أحمد عبدالقادر "موزة" وأحمد مصطفى فرج، للانضمام إلى المعسكر المقبل.

المنتخب المصرى للسيدات يواجه نظيره الأردنى مرتين

أعلنت دينا الرفاعي عضو مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة القدم والمشرف على الكرة النسائية، عن استضافة المنتخب الأردني للسيدات، لخوض مواجهتين وديتين أمام نظيره المصري، تفعيلًا لاتفاقية التعاون المشترك بين الاتحادين المصري والأردني.

وقالت الرفاعي إن الاتفاقية تم توقيعها في شهر أبريل الماضي، بمباركة واهتمام بالغ من سمو الأمير علي بن الحسين رئيس الاتحاد الأردني، وحضرت الرفاعي ممثلة عن الاتحاد المصري لكرة القدم، إلى جانب سمر نصار الأمين العام للاتحاد الأردني وستيفاني النبر عضو مجلس إدارة الاتحاد الأردني.

واختتمت الرفاعي تصريحاتها بالترحيب بالمنتخب الأردني في بلده الثاني، وأعربت عن أمنياتها في مشاهدة مستويات تليق بالكرة المصرية ونظيرتها الأردنية.