الإثنين 03 أكتوبر 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

القوات الأوكرانية تطلق 15 قذيفة على دونيتسك ونوفوباخموتوفكا

القوات الأوكرانية
القوات الأوكرانية
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أعلن في جمهورية دونيتسك عن إطلاق القوات الأوكرانية 15 قذيفة أطلسية عيار 155 مم خلال 12 دقيقة على دونيتسك وقرية نوفوباخموتوفكا شمالي جمهورية دونيتسك.

 

وأضافت مصادر دونيتسك أن التشكيلات الأوكرانية قصفت عند الساعة 14:38 قرية " نيتايلوفو" الواقعة شمال غرب دونيتسك وأحياء "كويبيشيفسك وكيروفسك" في مدينة دونيتسك بـ3 قذائف، وجددت القصف الساعة 14:42 بـ3 قذائف أخرى على مدينة كراسنوغوروفكا غربي دونيتسك وحي " كيروفسك"، وفي الساعة 14:50 أطلقت 9 قذائف على بلدة أوتشيريتينا شمال غربي دونيتسك وقرية نوفوباخموتوفكا.

 

وكان الرئيس فلاديمير بوتين قد وقع يوم الجمعة اتفاقا حول ضم جمهوريتي دونيتيك ولوهانسك ومقاطعتي خيرسون وزابوروجيه إلى روسيا إثر نتائج الاستفتاءات التي أجرتها المناطق الأربع للانضمام إلى الاتحاد الروسي.

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