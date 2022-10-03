الإثنين 03 أكتوبر 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

سعودى يستقبل فرقة عالمية بالـ شتائم والشرطة تتدخل

الشرطة السعودية
الشرطة السعودية
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أوقفت السلطات السعودية مواطنا استقبل فرقة عالمية من كوريا الجنوبية عند وصولها العاصمة الرياض بـ الشتائم.

 

وتداول نشطاء عبر موقع "تويتر"، مقطع فيديو يرصد شتم المواطن للفرقة بـ"ألفاظ نابية" باللغة الإنكليزية، عند وصولها إلى مطار الرياض.

 

وإثر انتشار الفيديو، قبضت "دوريات الأمن بمنطقة الرياض" على المواطن الذي رشق الفرقة بعبارات من "شأنها المساس بالآداب العامة"، وفقا لبيان لـ"الأمن العام" نشرته على موقع "تويتر" الأحد.

 

وجرى إيقاف المواطن واتخاذ الإجراءات النظامية بحقه وإحالته للنيابة العامة، وفقا للبيان.

 

ولم يشر بيان السلطات السعودية إلى "جنسية الفرقة" التي تلفظ عليها المواطن، لكن صحيفة "سبق" أشارت إلى أنها كورية.

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وائل لطفي

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