السجن 6 سنوات لعاطل تسبب فى عاهة مستديمة لسائق توكتوك بالإسكندرية

عاقبت محكمة جنايات الإسكندرية، عاطلًا غيابيًا بالسجن 6 سنوات بتهمة التسبب في عاهة مستديمة، لسائق توكتوك والتعدي على آخر.

صدر الحكم برئاسة المستشار محمد أحمد سنجر رئيس المحكمة، وبعضوية كل من المستشار وائل محمد السعيد بعيص، والمستشار باسل حسن السيد علي والمستشار يوسف سعد أبو زيد، وسكرتير المحكمة ماجد سعد

بداية أحداث القضية المقيدة بتلقي الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسكندرية، إخطارًا من مأمور قسم شرطة المنتزة ثان، يفيد بقيام المتهم بالتعدي على سائق توكتوك وآخر بدائرة القسم.