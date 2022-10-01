السبت 01 أكتوبر 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

إيداع قاتل والدته وإصابة 4 من أسرته مستشفى الصحة النفسية

محكمة
محكمة
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أصدرت محكمة جنايات القليوبية، اليوم السبت، قرارًا يقضي بحبس قاتل والدته وإصابة والده وإصابة جدته ونجلة شقيقته في بنها بمحافظة القليوبية، 45 يومًا على ذمة التحقيقات، كما أمرت المحكمة بإيداعه مستشفى الصحة النفسية بالعباسية، وإرفاق تقرير نهائي بحالته النفسية والعقلية وقت ارتكاب الواقعة من اللجنة المختصة للعرض على المحكمة، لبيان مدى سلامة قواه العقلية وقت ارتكاب الواقعة.

صدر الحكم برئاسة المستشار خالد الشباسي، وبحضور محمد الدربالي، رئيس النيابة.

كان المتهم ويدعى "شريف ا م"، 36 سنة، موظف، قام بقتل والدته "ن ا ب"، ووالده "ا م ا"، وأصاب جدته "ت ي ب"، ونجلة شقيقته وتدعى "ا ا ت"، على إثر طعنهم عدة طعنات.

وتبين للمحكمة من خلال الأوراق أن المتهم سبق إيداعه مستشفى الأمراض العقلية والنفسية "أبو العزايم"، منذ 3 سنوات، وغير معروف سبب إخراجه، فيما أظهر التقرير المبدئي لأحد المستشفيات أنه يعانى من هلاوس سمعية بسبب إدمانه للمخدرات.

الصحة النفسية التقرير المبدئي الامراض العقلية بمحافظة القليوبية جنايات القليوبية حبس قاتل محكمة جنايات

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