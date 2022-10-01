حول العالم.. 7 وجبات نباتية على متن الطائرة

تأسس اليوم العالمي للنباتيين في عام 1977 من قبل الجمعية النباتية لأمريكا الشمالية لزيادة الوعي وتعزيز الفوائد الأخلاقية والبيئية والصحية والإنسانية لأسلوب الحياة النباتي.

بحكم التعريف، نباتي يستبعد اللحوم والدواجن والسمك والمأكولات البحرية. على عكس النباتيين، قد يشمل النباتيون منتجات الألبان والبيض والعسل في نظامهم الغذائي.

للاحتفال باليوم العالمي للنباتيين 2022 ، وفقًا لموقع ميرور يأخذك في رحلة طهي حول العالم في سبع وجبات نباتية على متن الطائرة.

1. كاثي باسيفيك، وجبة نباتية شرقية

لدى كاثي باسيفيك خيارات واسعة للوجبات الخاصة ، وهناك ثلاثة أنواع على الأقل من الوجبات النباتية المعروضة.

هذه الصورة هي عينة من وجبة نباتية شرقية في الدرجة الاقتصادية في كاثي باسيفيك، تعريف كاثي باسيفيك للوجبة النباتية الشرقية هو طعام نباتي مُعد على الطريقة الصينية ، جنبًا إلى جنب مع الفاكهة والخضروات ممنوع اللحوم والدواجن والأسماك والمأكولات البحرية والبيض ومنتجات الألبان والجذور أو الخضار المنتفخة ، بما في ذلك الزنجبيل والثوم والبصل والبصل الأخضر.

2. جارودا اندونيسيا، وجبة نباتية

الإسلام هو أكبر دين في إندونيسيا، وبالنسبة لشركة النقل الوطنية جارودا إندونيسيا، يتم إعداد جميع وجبات الطعام على متن الطائرة وفقًا لمتطلبات الحلال.

وفقًا للشريعة الإسلامية ، يعتبر الطعام النباتي حلالًا افتراضيًا، ومع ذلك يمكن أن تحتوي على مكونات غير حلال تجعلها محرمة هذا هو الحال مع الدقيق. يمكن أن يحتوي الدقيق المعالج على إضافات تجعله غير حلال.

من الآمن أن نفترض أن الدقيق أو القمح المستخدم في معكرونة Garuda Indonesia في الصورة لا يحتوي على إضافات حرام.

3. كانتاس وجبة نباتية

كانت كانتاس في حالة ساخنة مؤخرًا عندما بث ركاب ساخطون شكاوى على وسائل التواصل الاجتماعي حول افتقار شركة الطيران خيارات الوجبات النباتية على الرحلات الداخلية.

قامت شركة النقل الأسترالية "بتبسيط" خيارات وجباتها المحلية في بداية الوباء ، مما يعني أن خيارات الوجبات النباتية لم تكن متاحة دائمًا. لحسن الحظ ، استمعت كانتاس إلى شكاوى العملاء وأعلنت أنها ستزيد وجباتها النباتية على الرحلات الداخلية.

تُظهر الصورة أعلاه سلطة حبوب نباتية مع الحمص واليقطين التي سبق تقديمها في رحلة كانتاس محلية قبل الوباء.

4. خطوط هاواي الجوية وجبة نباتية / نباتية على طراز الجزيرة

من الناحية الفنية ، هذه وجبة نباتية على متن الطائرة ، ولكن يمكن اعتبار جميع الوجبات النباتية نباتية. ومع ذلك ، ليست كل الوجبات النباتية نباتية.

لقد قمنا بتضمين هذه الوجبة على متن الرحلة لأنه ، لنكن صادقين ، متى كانت آخر مرة قمت فيها بفك غطاء من رقائق معدنية على أي وجبة في الدرجة الاقتصادية لتكشف عن مثل هذا الطبق اللذيذ؟

خضروات نابضة بالحياة ، أرز رقيق على البخار ، والتوفو الذي يبدو صلبًا ورائعًا. هذا الطبق الاقتصادي النباتي الذي تقدمه خطوط هاواي الجوية هو بالتأكيد الأفضل للتقديم.

تم شراء هذه الوجبة النباتية على طراز الجزيرة على موقع شركة الطيران قبل المغادرة بحوالي 10 دولارات.

5. طيران المكسيك، وجبة نباتية لاكتو أوفو

تقدم شركة طيران المكسيك ، الناقل الوطني للمكسيك ، طلبات وجبات خاصة فقط ، مثل وجبات نباتية ، على الرحلات الجوية الدولية.

تقدم شركة الطيران وجبات نباتية و وجبات نباتية. تُظهر الصورة أعلاه وجبة نباتية من لبن اللاكتو مقدمة في الدرجة الاقتصادية لشركة طيران المكسيك.

يعتمد النظام الغذائي النباتي للبيض واللبن على الحبوب والفواكه والخضروات والبقوليات (الفاصوليا المجففة والبازلاء والعدس) والبذور والمكسرات ومنتجات الألبان والبيض. لا يشمل اللحوم والأسماك والدواجن أو المنتجات التي تحتوي على هذه الأطعمة.

6- الخطوط الجوية الملكية الهولندية KLM، وجبة نباتية هندوسية

الخطوط الجوية الملكية الهولندية KLM هي أكثر شركة طيران صديقة للنباتيين تطير داخل أوروبا. في عام 2021 ، أعلنت شركة النقل الهولندية أن جميع الوجبات المقدمة في رحلاتها بين أوروبا ستكون نباتية .

وفقًا لمواقع الويب الخاصة بشركة الطيران ، فإن جميع الرحلات بين أوروبا "نباتية ، مثل شطيرة هولندية نموذجية مع الجبن ، لجعل رحلاتنا أكثر استدامة".

7. طيران الإمارات وجبة نباتية جاين

من بين جميع الأنظمة الغذائية النباتية الدينية والروحية ، ربما تكون نباتية جاين هي الأكثر صرامة.

النظام الغذائي النباتي لجين هو نباتي لاكتو نباتي تمامًا كما أنه يستبعد أيضًا الخضروات الجذرية وتحت الأرض ، مثل البطاطس والثوم والبصل ، لمنع إصابة الحشرات الصغيرة والكائنات الحية الدقيقة. بالإضافة إلى ذلك ، لا يستطيع النباتيون الجاينيون أكل النباتات التي تم اقتلاعها وقتلها.

لدى طيران الإمارات واحدة من أكثر خيارات قائمة الطعام شمولاً على متن الطائرة ، وتعد وجبات جاين النباتية مجرد واحدة من اختيارات الوجبات الخاصة بالديانات الأربع.